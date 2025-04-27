İsrail, Beyrut'u bombaladı!

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İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait tesis olduğunu öne sürdüğü Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulunmuş ve etraftaki binaların tahliyesini istemişti.

Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açılmıştı.

Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyurmuş ve ardından Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

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İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.