İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah'ın askeri kanadının liderini öldürdüğünü ileri sürdü

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Tabatabai'nin İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana askeri kanadın lideri olarak faaliyet yürüttüğü savunuldu.

Tabatabai'nin 2016'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer aldığı da aktarıldı.

HİZBULLAH, ASKERİ KANADINDAN ÜST DÜZEY BİR İSMİN HEDEF ALINDIĞINI DOĞRULAMIŞTI

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati ise İsrail saldırısında askeri kanattan önemli bir üst düzey ismin hedef alındığını doğrulamıştı.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak da Beyrut saldırısının ardından Hizbullah'ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini öne sürmüştü.

İSRAİL'İN BEYRUT SALDIRISINDA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun gün içinde ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük hasar oluştuğunu bildirmişti. Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı aktarılmıştı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.