İsrail Batı Şeria’da şimdi de kuyuları yıkıyor

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Middle East Eye’a göre İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi’nde yer alan Ras el Ahmer köyündeki üç su kuyusunu yıktı. 47 Filistinli aile de 600’den fazla insan susuzlukla karşı karşıya kalırken, köy konseyi kuyuların 7 bin 500 dönümlük tarım arazisini suladığını ve bölgedeki binlerce koyun ile keçinin su ihtiyacını karşıladığını belirterek, altyapının hedef alınmasının günlük yaşamı ve üretimi felce uğrattığını açıkladı. Köylüler, aylardır yerleşimcilerin su borularını kestiğini, son olarak ise İsrail güçlerinin kuyuları yıkmasıyla çevre yerleşimlerden tankerle su taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti. Askeri kontrol noktaları nedeniyle su sevkiyatının sık sık aksadığı, taşınan suyun maliyetinin ise yaklaşık üç katına çıktığı belirtildi. İnsan hakları savunucuları, su altyapısına yönelik müdahalelerin Filistinli topluluklar üzerindeki göç baskısını artırdığını savunuyor. Bölge sakinleri, saldırıların geleceklerini de tehdit ettiğinden endişe ederek “Yerleşimciler genç yaşlı herkese saldırıyor. İnsanları korkutmak ve gitmeye zorlamak istiyorlar. Ancak biz nesillerdir bu topraklarda yaşıyoruz” diyor.

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İsrail ordusunun köydeki kuyuları yıkması nedeniyle, bölgeye tankerlerle su getiriliyor.