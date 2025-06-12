İsrail baskıya dayanamadı... Madleen aktivistlerinin hepsi dönüyor

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TÜRK AKTİVİST ORDU DA SINIR DIŞI

Türk vatandaşı aktivist Şuayb Ordu, bugün uçakla Almanya’ya dönerken aralarında Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız siyasetçi Rima Hassan’ın da bulunduğu diğer aktivistler pazartesine kadar peyderpey ülkelerine gidebilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar’ın durumunun da yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelere düzenli bilgi verildiği bildirildi. Hürriyet’e konuşan Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, 8 Temmuz’da yapılması planlanan duruşmanın, sınır dışı kararını kabul edip imzalamaları için aktivistler üzerinde bir baskı oluşturmak için açıklandığını ancak İsrail hükümetinin dünyanın merceğinden çıkmak ve dünya kamuoyundan kendilerine yönelen baskıyı hafifletmek adına aktivistleri tutmamayı tercih ettiğini söyledi.

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16 SAAT AÇ BIRAKTILAR

Dişli, gemide kameraların önünde dağıtılan sandviçlerin ardından 16 saat boyunca aktivistlere yemek verilmediğini ve sadece musluk suyu içmelerine olanak sağlandığını ifade ederken aktivistlerin tutulduğu hücrelerde tahtakurularının gezdiği bilgisini verdi. Gözaltı süresi boyunca aktivistlere psikolojik şiddet uygulandığını da vurgulayan Dişli, hücresinde başını duvara dayayan Greta Thunberg’e ‘Başını duvara dayayamazsın’ diye bağırıldığını, sınır dışı kararını imzalamayan Rima Hassan’a da “Kafana vura vura sana bu kâğıdı imzalatırız” denildiğini aktardı.