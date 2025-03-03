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İsrail basınının iddiası: Netanyahu Suriye’de Türkiye’yi istemiyor

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#İsrail#Suriye#Türkiye
İsrail basınının iddiası: Netanyahu Suriye’de Türkiye’yi istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman’ı Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere başkent Moskova’ya gönderdi.

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İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Netanyahu’nun askeri sekreteri Goffman, Moskova’da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Haberde, İsrail’in Suriye’nin “zayıf” kalmasını istediği ve “bölgede baskın bir güç olan Türkiye” yerine Rusya’yı tercih ettiğine dikkati çekilerek “İsrail aslında açıkça taraf seçiyor; Rusları Türklere tercih ediyor ve aslında Ankara’yı Suriye’den çıkarmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Habere göre, İsrail Suriye’de Türk askeri üsleri kurulması, Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek için adımlar atıyor. Reuters haber ajansı, daha önce “İsrail’in Suriye’de Türkiye yerine Rusya üsleri bulunmasını sağlamak için ABD yönetiminde lobi faaliyeti yürüttüğünü” iddia etmişti.

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#İsrail#Suriye#Türkiye

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