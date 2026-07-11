İsrail basınından Türkiye itirafı: Tokat yedik

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İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, NATO Zirvesi'nin ardından yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda artan etkisini mercek altına aldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamındaki temaslarının Tel Aviv'de yakından takip edildiğini belirterek, yaşanan diplomatik tabloyu "Türkiye'den tokat yedik" sözleriyle değerlendirdi.

"ERDOĞAN-TRUMP TEMASLARI GÜÇ DENGELERİNİ ETKİLİYOR"

Maariv'in analizinde, Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında verdiği görüntülerin İsrail'de dikkatle izlendiği ifade edildi.

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Gazete, iki lider arasındaki temasların yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, Orta Doğu'daki güç dengeleri bakımından da önemli mesajlar içerdiğini belirtti. Analizde, Washington'ın bölgesel politikalarında Türkiye'nin ağırlığının giderek daha fazla hissedildiği değerlendirmesine yer verildi.

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"TÜRKİYE'DEN TOKAT YEDİK"

Maariv, son dönemde ortaya çıkan diplomatik tabloyu "Türkiye'den tokat yedik" ifadeleriyle yorumladı.

Analizde, Ankara'nın bölgesel etkisinin yalnızca söylemlerle sınırlı olmadığı, Türkiye'nin sahadaki etkinliği ve yürüttüğü aktif diplomasi sayesinde bölgesel denklemin en önemli aktörlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Gazete, Türkiye'nin attığı adımların İsrail'de güvenlik ve dış politika açısından dikkatle analiz edildiğini aktardı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNA VURGU

Analizde, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumuna dikkat çekildi.

İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki hakimiyetin küresel ticaret ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, Türkiye'nin İran, Suriye ve Irak gibi kritik ülkelerle komşu olmasının Ankara'yı bölgesel gelişmelerde vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.

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Maariv ayrıca, Türkiye'nin askeri gücü, savunma kapasitesi ve ekonomik potansiyelinin bölgesel dengeler üzerinde doğrudan etkili olduğunu yazdı.

"ORTA DOĞU'DA YENİ GÜVENLİK DÖNEMİ"

İsrail gazetesi, İran merkezli gelişmelerin ardından Orta Doğu'da yeni bir güvenlik sürecinin başladığını öne sürdü.

Bu süreçte Türkiye'nin üstleneceği rolün kritik önem taşıdığı belirtilen analizde, Ankara'nın son yıllarda yürüttüğü aktif diplomasi sayesinde hem bölge ülkeleriyle hem de küresel güçlerle ilişkilerini güçlendirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin kriz dönemlerinde üstlendiği arabuluculuk girişimlerinin uluslararası alanda daha fazla karşılık bulduğu ifade edilen analizde, "Tel Aviv, Ankara'nın her hamlesini yakından izliyor." denildi.

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"HİKÂYEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Maariv, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin önümüzdeki dönemde de bölgesel gündemin önemli başlıklarından biri olacağını belirtti.

Gazete, Türkiye'nin stratejik konumu, askeri kapasitesi ve diplomatik etkinliği nedeniyle bölgesel denklemde göz ardı edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "İsrail açısından Türkiye ile olan hikâyemiz henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Analizde ayrıca, Ankara'nın atacağı adımların yalnızca İsrail tarafından değil, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası aktör tarafından da yakından takip edildiği değerlendirmesine yer verildi.