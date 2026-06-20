İsrail basınından Türkiye itirafı: İnanması zor... 'Bizi şaşkına çevirmiş durumda'

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Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi ve bölgesel askeri etkisi, İsrail basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'nin son yıllarda savunma teknolojileri, insansız sistemler ve askeri kapasite alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerken, Ankara'yı bölgesel dengeleri değiştiren yeni bir güç olarak tanımladı.

"İNANMASI ZOR”

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, “Nasıl gerçekleştiğine inanması zor: Türkiye'nin askeri gücüyle ilgili şaşırtıcı istatistik” başlıklı analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakereler ve bölgesel güvenlik politikalarının ardından İsrail'in karşı karşıya kaldığı yeni stratejik tabloyu değerlendirdi.

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Analizde, İsrail'in kuzey sınırlarına ilişkin güvenlik yaklaşımında yaşanan değişime dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik ihtiyaçlarına yönelik tutumundaki keskin, açık ve beklenmedik değişiklik bizi hâlâ şaşkına çevirmiş durumda ve şimdiden İran'dan bile daha tehlikeli olabilecek yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız: Türkiye.”

Gazete, İsrail güvenlik çevrelerinin dikkatinin artık yalnızca İran'a değil, askeri ve teknolojik kapasitesini hızla artıran Türkiye'ye de yöneldiğini belirtti.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ SIÇRAMA VURGUSU

Maariv analizinde, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı ilerlemeye özel bir bölüm ayrıldı.

Haberde, Türkiye'nin “hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisi ile bağımsız bir ordu kurduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Gazete, Türk savunma sanayisinin yalnızca askeri ihtiyaçları karşılayan bir sektör olmaktan çıktığını, aynı zamanda ekonomik büyümenin önemli motorlarından biri ve etkili bir diplomatik araç haline geldiğini vurguladı.

Analizde, Ankara'nın savunma teknolojileri alanındaki yatırımlarının bölgesel güç dengelerini etkileyecek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

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BAYRAKTAR TB2'LER ÖZEL OLARAK ELE ALINDI

Maariv, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verdi.

Özellikle Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda gösterdiği performansın altı çizildi.

Gazete, TB2'lerin sahadaki etkinliğinin dünya genelinde dikkat çektiğini belirterek, sistemlerin Körfez ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Kafkasya'daki devletler dahil olmak üzere 34 ülkeye ihraç edildiğini yazdı.

Analizde, Türkiye'nin insansız sistemlerde elde ettiği başarının küresel savunma pazarında önemli bir konuma ulaşmasını sağladığı kaydedildi.

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TÜRKİYE'NİN ASKERİ VARLIĞI MERCEK ALTINDA

İsrail gazetesi, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki askeri varlığına da dikkat çekti.

Haberde, Türkiye'nin Katar, Somali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya ve Suriye'de askeri varlık bulundurduğu belirtilirken, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına da vurgu yapıldı.

Analizde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı Kuzey Suriye ve Irak'ta uzun yıllardır kesintisiz operasyonlar yürüttüğü ifade edildi.

Gazete, bu operasyonların Türk ordusuna önemli saha tecrübesi kazandırdığını, askerlerin hem şehir savaşlarında hem de dağlık arazilerde geniş operasyonel deneyim elde ettiğini belirtti.

“SİLAH SİSTEMLERİNİN YÜZDE 80'İ YERLİ”

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Maariv'in dikkat çektiği başlıklardan biri de Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranı oldu.

Analizde, Türkiye'nin kullandığı silah sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini yerli imkânlarla üretebildiği belirtildi.

Yerli hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara, mühimmatlardan insansız sistemlere kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip olunduğu ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin muazzam bir gücü var. Hava kuvvetleri çoğunlukla F-16'lar ve saldırı helikopterlerinden oluşan yaklaşık 200 hava aracına sahip. Ancak İsrail ile olası bir çatışmada ana tehdit, 14 denizaltı ve bir helikopter gemisinin yanı sıra fırkateynleri de içeren deniz kuvvetlerinden geliyor.”

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MAVİ VATAN DOKTRİNİNE GENİŞ YER AYRILDI

Analizde Türkiye'nin “Mavi Vatan” doktrini de detaylı şekilde ele alındı.

Maariv, bu yaklaşımın Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin stratejik vizyonunu yansıttığını belirtti.

Gazete, Ankara'nın denizlerdeki hak ve çıkarlarını koruma hedefi doğrultusunda donanmasını güçlendirdiğini ve bu yaklaşımın Doğu Akdeniz'deki enerji ile güvenlik denkleminde önemli rol oynadığını yazdı.

“BÖLGESEL DENGELERDE DAHA BELİRLEYİCİ AKTÖR”

Maariv, analizinin sonunda Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde ulaştığı yerlilik oranı, insansız sistemlerdeki başarısı, sınır ötesi operasyon tecrübesi, geniş askeri kapasitesi ve deniz gücü nedeniyle bölge ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Gazete, değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı:

“Türkiye yalnızca askeri açıdan değil, savunma sanayisi ihracatı ve diplomatik etkisiyle de bölgesel dengelerde giderek daha belirleyici bir aktör haline geldi.”