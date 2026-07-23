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İsrail basınından Türkiye analizi: Durdurulamaz boyutta

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#İsrail#Türkiye#Uyarı
İsrail basınından Türkiye analizi: Durdurulamaz boyutta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:04

İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de artan etkisini kaleme aldı. Yayımlanan analizde, Tel Aviv'in güvenlik hesaplarını değiştirdiği ifade edildi. Analizde, İsrail'in bu yeni tabloya karşı askeri ve diplomatik stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerektiği öne sürüldü.

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İsrail basınında yayımlanan kapsamlı analizde, Türkiye'nin artan askeri kapasitesi ve bölgesel etkisinin Tel Aviv'in güvenlik stratejisinde giderek daha belirleyici bir unsur haline geldiği ifade edildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom'da yayınlanan analizde, Ankara'nın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de artan nüfuzunun İsrail açısından yeni güvenlik hesaplarını beraberinde getirdiği öne sürülürken, Tel Aviv yönetiminin askeri kapasitesini güçlendirmesi, yeni bölgesel ortaklıklar kurması ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiği savunuldu.

"İSRAİL STRATEJİK BELİRSİZLİK İÇİNDE"

Israel Hayom'a konuşan Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı ve Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) Kıdemli Uzmanı Prof. Kobi Michael, İsrail'in "stratejik belirsizlik" içinde bulunduğunu ileri sürdü.

İsrail basınından Türkiye analizi: Durdurulamaz boyutta

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Michael, "İsrail, askeri başarılarını stratejik bir sonuca, yani yeni bir bölgesel mimari şekillendirmeye dönüştüremeyeceği acı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in yeni güvenlik ortaklıkları geliştirmesi ve bölgesel stratejisini yeniden şekillendirmesi gerektiğini savunan Michael, mevcut güvenlik ortamının Tel Aviv açısından yeni riskler doğurduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİ DURDURULAMAZ BOYUTA ULAŞTI"

Haberde görüşlerine yer verilen emekli Albay Prof. Gabi Siboni ise Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişine dikkat çekti.

Siboni, Türkiye ve Katar liderliğinde bölgede bir "Müslüman Ekseni" oluştuğunu iddia ederek, bu yapının giderek güç kazandığını savundu. Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin artık durdurulamaz bir boyuta ulaştığını ileri süren Siboni, Ankara'nın bölgesel gelişmeler üzerindeki ağırlığının arttığını öne sürdü.

İsrail basınından Türkiye analizi: Durdurulamaz boyutta

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TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİSİNE VURGU

Analizde, Türkiye'nin Somali'de büyük bir askeri üsse sahip olduğu belirtilirken, Hindistan'dan İsrail üzerinden dünyanın geri kalanına uzanan ticaret koridoruna alternatif olarak Pakistan ve Suriye üzerinden yeni bir güzergah oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

Michael ise Türkiye'nin İsrail'e karşı doğrudan bir savaş başlatmasının olası olmadığını savundu.

"Türkiye İsrail ile savaş istemiyor; onların tek amacı izole etmek ve Tel Aviv’i zayıflatmak" diyen Michael, Türkiye'nin Lübnan ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde etkili bir aktör olarak yer aldığını öne sürdü.

Michael ayrıca Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs açıklarındaki münhasır ekonomik bölgelerde faaliyet gösterdiğini, Mısır ve Pakistan ile ilişkilerini güçlendirdiğini ileri sürdü.

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İsrail basınından Türkiye analizi: Durdurulamaz boyutta

İSRAİL ORDUSUNA "TÜRKİYE" UYARISI

Emekli Albay Siboni ise İsrail ordusunun operasyonel planlamalarında Türkiye faktörünü dikkate alması gerektiğini savundu.

İsrail donanmasının güçlendirilmesi çağrısında bulunan Siboni, Türkiye'nin güçlü deniz kapasitesine dikkat çekerek, Ankara'nın istemesi halinde İsrail'in denize erişimini kesebileceğini iddia etti.

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#İsrail#Türkiye#Uyarı

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