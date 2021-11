İsrail basınından şoke eden iddia: Gazze'deki 13 katlı binayı bilerek vurdular!

İsrail ordusunun mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında İsrailli üst düzey komutanların yabancı basın kuruluşlarına ait ofislerin bulunduğunu öğrenmelerine rağmen 13 katlı Cela binasına saldırı emri verdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayında Gazze'de Al Jazeera televizyonu ve Associated Press (AP) haber ajansının da bulunduğu 13 katlı Cela binasını bombalayarak yıkmadan önce çatıya uyarı atışları yaptı. Bunun üzerine yabancı basın çalışanları, İsrailli meslektaşlarını ve İsrail savunma yetkililerini binada medya ofislerinin bulunduğu yönünde uyardı.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığından bazı yetkililerin saldırıyı önlemeye çalışmasına rağmen üst düzey komutanların binanın vurulması yönünde emir verdiği belirtildi. Böylece ilk uyarı atışından 1 saat 20 dakika sonra binanın bombalanarak enkaz yığını haline getirildiği kaydedildi.

HALKLA İLİŞKİLER FACİASI

Haberde ayrıca İsrail ordusunun söz konusu saldırıyla bir "halkla ilişkiler faciasına" yol açtığı ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıyı "Hamas'ın binada dijital istihbarat birimlerinin, araştırma ve gelişme merkezlerinin yanı sıra teknolojik ekipmanın da bulunduğu" açıklamasıyla savunmaya çalıştığı aktarıldı.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets.



The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD