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İsrail basınından şoke eden iddia: Gazze'deki 13 katlı binayı bilerek vurdular!

#İsrail#Gazze#Cela Binasına Saldırı

İsrail basınında yer alan bir iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Mayıs ayında Gazze'de bulunan ve içinde uluslararası basın kuruluşlarının bulunduğu binaya düzenlenen saldırının bile bile gerçekleştirildiğini açıklayan Haaretz gazetesi iddiaların hepsini detaylı şekilde paylaştı...

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İsrail ordusunun mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında İsrailli üst düzey komutanların yabancı basın kuruluşlarına ait ofislerin bulunduğunu öğrenmelerine rağmen 13 katlı Cela binasına saldırı emri verdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayında Gazze'de Al Jazeera televizyonu ve Associated Press (AP) haber ajansının da bulunduğu 13 katlı Cela binasını bombalayarak yıkmadan önce çatıya uyarı atışları yaptı. Bunun üzerine yabancı basın çalışanları, İsrailli meslektaşlarını ve İsrail savunma yetkililerini binada medya ofislerinin bulunduğu yönünde uyardı.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığından bazı yetkililerin saldırıyı önlemeye çalışmasına rağmen üst düzey komutanların binanın vurulması yönünde emir verdiği belirtildi. Böylece ilk uyarı atışından 1 saat 20 dakika sonra binanın bombalanarak enkaz yığını haline getirildiği kaydedildi. 

HALKLA İLİŞKİLER FACİASI

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Haberde ayrıca İsrail ordusunun söz konusu saldırıyla bir "halkla ilişkiler faciasına" yol açtığı ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıyı "Hamas'ın binada dijital istihbarat birimlerinin, araştırma ve gelişme merkezlerinin yanı sıra teknolojik ekipmanın da bulunduğu" açıklamasıyla savunmaya çalıştığı aktarıldı.

ABD yönetiminin, saldırının gerekliliği konusunda ikna olmadığı ve İsrailli yetkililerden somut deliller istediği kaydedilen haberde, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konuya ilişkin muhataplarını bilgilendirdiğini duyurmasına rağmen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daha güçlü kanıta ihtiyacı olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail basınından şoke eden iddia: Gazzedeki 13 katlı binayı bilerek vurdular

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SALDIRI ÖNLENEBİLİRDİ

Gazeteye konuşan saldırının karar süreciyle ilişkili bir kaynak, "yabancı basın kuruluşlarının bulunduğu bir binayı vurmanın Hamas'ı hedef alıyormuş gibi göstererek hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını ve bunun ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, saldırının karar aşamasında birkaç kez önlenebileceğini" anlattı.

İsrail ordusunun, Kudüs'ün yanı sıra Arap ve Yahudilerin birlikte yaşadığı şehirlerde algı savaşını Hamas'ın kazandığını fark ettiğini söyleyen söz konusu kaynak, buna karşı siyasilerin ve ordu komutasının bir tür "zafer fotoğrafı arayışında olduğunu" ifade etti.

İsrail ordusunun, basın kuruluşlarının bulunduğu bir binanın yıkılmasının sonuçlarını kavrayamadığına ve enkaza ait fotoğrafların "bir zafer gibi" yayınladığına işaret edildi.

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İsrail basınından şoke eden iddia: Gazzedeki 13 katlı binayı bilerek vurdular

İsrail'in mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişi hayatını kaybetmiş, en az 75 bin kişi yerinden edilmiş, 1800 konut da tamamen yıkılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'ta vurarak yıktığı Celabinasında Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın yanı sıra yerli ve yabancı 30'a yakın basın kuruluşunun ofisi ve sivillerin yaşadığı yaklaşık 30 daire bulunuyordu.

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