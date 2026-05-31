İsrail basınından savaş itirafı: Hazır değiliz... '8 Milyar dolarlık hata'

İsrail basınında yayımlanan dikkat çekici bir analiz, ülkenin savunma stratejisine yönelik sert eleştirileri gündeme taşıdı. Eski İsrail ordusu yetkilisi İzak Brik, hava kuvvetlerine aşırı bağımlılığın İsrail’i geleceğin savaşlarına karşı savunmasız bıraktığını savunarak, milyarlarca dolarlık savaş uçağı yatırımlarını “stratejik hata” olarak nitelendirdi.

“İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ DEĞİL, HAVA KUVVETLERİ VAR”

İsrail gazetesi Maariv’de yayımlanan analizde Brik, yıllardır İsrail ordusunun hava gücünü merkeze alan bir anlayışla yönetildiğini öne sürdü.

“Hava Kuvvetleri yerine İsrail Savunma Kuvvetleri var” ifadelerini kullanan Brik, insanlı savaş uçaklarının savunma konseptinin merkezine yerleştirilmesinin kara ordusunu zayıflattığını ve çok katmanlı savaş kapasitesini aşındırdığını savundu.

Analizde, güçlü hava kuvvetleri lobisinin yıllardır bütçenin büyük bölümünü kendi sistemlerine yönlendirdiği, bunun da ordunun diğer kritik alanlarda geri kalmasına neden olduğu ileri sürüldü.

“KARA GÜCÜ ÜÇTE İKİ ORANINDA KÜÇÜLDÜ”

Brik’e göre İsrail ordusu, savaş uçaklarına yapılan dev yatırımlar nedeniyle kara kuvvetlerini ihmal etti.

Analizde, kara ordusunun son yıllarda ciddi ölçüde küçüldüğü ve çok cepheli bir savaş senaryosunda tüm sınırları aynı anda koruyabilecek kapasitesini kaybettiği iddia edildi.

İsrail’in kara, hava ve deniz unsurlarını eş zamanlı kullanabilecek dengeli bir askeri yapıya sahip olması gerekirken, mevcut sistemin büyük ölçüde hava gücüne dayandığı belirtildi.

8 MİLYAR DOLARLIK F-35 VE F-15

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden biri, Mayıs 2026’da onaylandığı belirtilen yaklaşık 8 milyar dolarlık savaş uçağı alımı oldu.

Brik, dördüncü F-35 filosu ve ilave F-15IA savaş uçaklarının satın alınmasını kapsayan programın geleceğin savaş ihtiyaçlarıyla uyumlu olmadığını savundu.

Analizde, savaş alanlarının hızla değiştiği ve sürü halinde kullanılan insansız hava araçlarının giderek daha belirleyici hale geldiği vurgulandı. Yüksek maliyetli savaş uçaklarına yapılan yatırımların ise İsrail’i “eski savaş paradigmasına” bağlı tuttuğu ifade edildi.

“BİR MİLYON DRON ALINABİLİRDİ”

Brik, aynı kaynakların farklı alanlara yönlendirilmesi halinde çok daha geniş bir savunma kapasitesi oluşturulabileceğini öne sürdü.

Analizde, milyarlarca dolarlık bütçeyle insansız hava araçları, otonom sistemler, yeni nesil lazer silahları ve kara kuvvetlerinin modernizasyonuna yatırım yapılabileceği belirtildi.

Savunma bütçesinin büyük bölümünün savaş uçaklarına ayrılmasının, bu alanlardaki projelerin geri planda kalmasına yol açtığı savunuldu.

“İSRAİL GELECEĞİN SAVAŞLARINA HAZIR DEĞİL”

Brik, gelecekte İsrail’in aynı anda binlerce insansız hava aracı, balistik füze ve çok cepheli saldırılarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Mevcut savunma yapısının bu tür tehditlere karşı yeterli olmayabileceğini belirten Brik, ordunun savunma konseptinde köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Analizde, kara kuvvetleri, hava gücü ve insansız sistemler arasında yeni bir denge kurulması gerektiği vurgulanırken, aksi halde İsrail’in gelecekte ciddi stratejik risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

“ZAMAN DARALIYOR”

Maariv’deki değerlendirmede, İsrail’in savunma anlayışını yeniden şekillendirmemesi halinde gelecekteki savaşlara hazırlıksız yakalanabileceği belirtildi.

Brik, mevcut yaklaşımı “vizyon eksikliği ve kibirin bedeli” olarak tanımlarken, savaşın kurallarının değiştiğini ve ordunun bu değişime uyum sağlamak zorunda olduğunu savundu.