İsrail basınından itiraf: Kendi tuzağımıza düştük

Tel Aviv merkezli Israel Hayom gazetesi, Hizbullah’ın insansız hava aracı (İHA) kabiliyetlerine karşı çözüm üretemediğini yazdı. Haberde, “Hizbullah’ı dize getirmeyi amaçlayan stratejik bir pusu, İsrail için stratejik bir pusuya dönüştü” ifadeleri kullanıldı.

Gazete ayrıca, “Kuzeydeki (Lübnan'ın güneyi) çatışmalar her geçen gün, önceki bin yılın acı gerçekliğini hatırlatıyor” değerlendirmesine yer verdi.

DRON TEHDİDİ BÜYÜYOR

Haberde, İsrail ordusunun özellikle Hizbullah’ın saldırı dronları karşısında zorlandığına dikkat çekildi. Fiber optik güdümlü insansız hava araçlarının yarattığı tehdidin uzun süredir bilindiği ancak gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı öne sürüldü.

Kaynaklara göre, bu riskle ilgili uyarılar yıllar içinde defalarca Savunma Bakanlığı’na iletildi. Ancak verilen tepkilerin “küçümsemeden umursamazlığa kadar değiştiği” ifade edildi.

“KİBİR VE STRATEJİK HATA” ELEŞTİRİSİ

Gazete, yaşananların yalnızca taktiksel bir başarısızlık olmadığını vurguladı. Haberde, “kibir” ve “her şeyi bildiğine inanma” yaklaşımının, Hizbullah’a karşı geliştirilen stratejiyi zayıflattığı belirtildi.

İnsansız hava araçları karşısındaki zafiyetin, tehdit ve güç kullanımının tek başına yeterli olacağına dair inançtan kaynaklandığına dikkat çekildi.

SAHADA DENKLEM DEĞİŞTİ

İsrail basınına göre mevcut durum, savaş öncesine kıyasla daha karmaşık hale geldi. Bunun yalnızca İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalardan değil, aynı zamanda İran’ın farklı cepheleri birleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Ayrıca Tahran’ın, olası bir ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı da kapsaması yönünde baskı yaptığı kaydedildi.

“SİHİRLİ ÇÖZÜMÜ YOK”

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise İsrail Hava Kuvvetleri’nin değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamada, Hizbullah’ın insansız hava araçlarını tamamen durdurmanın “sihirli bir yolu olmadığı” belirtildi.

Yetkililer, bu dronların hem ileri teknoloji hem de manuel kontrolle kullanılması nedeniyle sinyal bozmayı zorlaştırdığını ve daha ölümcül hale geldiğini ifade etti.

KAYIPLARIN ARKASINDA İHA’LAR VAR

Son dönemde Lübnan’da yaşanan can kayıplarının önemli bir bölümünün insansız hava araçları saldırılarından kaynaklandığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kaynakları, 2023’ten bu yana savunmada ilerleme kaydedildiğini kabul ederken, FPV tipi saldırı dronlarına karşı henüz kesin bir çözüm bulunamadığını açıkladı.

YENİ TAKTİKLER DENENİYOR

Hava kuvvetlerinin, özellikle FPV dronlara karşı yeni taktikler üzerinde yoğun şekilde çalıştığı ve kısa süre önce bazı testler gerçekleştirdiği bildirildi.

Ancak tüm bu çabalara rağmen, yeni yöntemlerin bile bu tehdidi kısa vadede tamamen ortadan kaldıramayacağı vurgulandı.