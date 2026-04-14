İsrail basınından dikkat çeken Türkiye itirafı: Kaybetmesi söz konusu değil

Haberin Devamı

İsrail merkezli Kanal 14’te yayımlanan analiz, Orta Doğu’daki gerilim üzerinden Türkiye’nin bölgesel gücünü ve olası bir İsrail-Türkiye çatışmasını masaya yatırdı. Analizde, Ankara’nın askeri kapasitesi ve sahadaki etkisinin Tel Aviv’de yakından takip edildiği vurgulandı.

“TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN SAVAŞ BEKLENMİYOR”

Omri Haim ve Dror Balzada imzasını taşıyan “İsrail, Türkiye ile doğrudan bir savaşa ne kadar yakın?” başlıklı analizde, kısa vadede iki ülke arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL ETKİSİNE VURGU

Analizde, Türkiye’nin özellikle Suriye ve Gazze sahasında artan etkisine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara’nın bölgesel nüfuzunu genişletme çabası öne çıkarıldı.

Haberin Devamı

Balzada, Türkiye’nin İran gibi doğrudan vekil güçler kurmak yerine yerel aktörlerle bağ kurduğunu belirterek, bu yapının Ankara’nın sahadaki etkisini artırdığına işaret etti.

“TÜRKİYE'NİN KAYBETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL” VURGUSU

Analizde dikkat çeken bir diğer ifade ise Türkiye’nin stratejik konumuna ilişkin oldu. Türkiye’nin mevcut dengeler içinde güçlü bir aktör olarak konumlandığı belirtilirken, “Böyle bir durumda Türkiye için kaybetmek söz konusu değil” değerlendirmesi yer aldı.

Bu ifade ile Türkiye’nin askeri ve stratejik kapasitesi, "güçlü" olarak yorumlandı.

İSRAİL BASININDA TÜRKİYE GERÇEĞİ

İsrail basınında yer alan bu analiz, Türkiye’nin sadece diplomatik değil, askeri ve stratejik açıdan da bölgenin en önemli aktörlerinden biri olarak görüldüğünü ortaya koydu. Ankara’nın NATO üyeliği ve çok yönlü dış politikası, olası bir çatışma senaryosunda belirleyici faktörler arasında gösterildi.