İsrail basınından dikkat çeken sözler: Anlaşmanın büyük kazananı Türkiye... 'Katar, Mısır veya ABD’nin yapamadığını başardı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki müzakerelerin ardından Hamas ve İsrail tarafından onaylandı.

İki yıldır süren savaşı bitirecek ve Gazze’deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak anlaşma, bölgenin ve Filistinlilerin rahatlamasına yardımcı oldu.

İsrail yayın kuruluşu Mako, Gazze'de barış anlaşmasına ilişkin yayımladığı "Anlaşmanın büyük kazananı Türkiye oldu" başlıklı analizde Ankara'nın sürece etkisini değerlendirdi.

Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam tarafından kaleme alınan analizde yer alan "Anlaşmanın kazananı, bölgedeki diplomatik hamleleriyle dikkat çeken Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte yeni bir jeopolitik eksenin merkezine yerleşti" ifadeleri dikkat çekti.

"MASADA OLMADAN KAZANDI"

"Yapılan açıklama ile Gazze’deki tüm rehinelerin İsrail’e dönmesi, iki yıl süren endişe, siyasi hayattaki felç ve uluslararası belirsizlikler sona erdi" denilen analizde, anlaşmanın perde arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istediği hedeflere" ulaştığı ve İsrail'in "yeni bir jeopolitik tabloyla karşı karşıya" olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin "masada olmadan" kazandığı kaydedilen yazı, şu sözlerle devam etti:

"Ankara, müzakerelere doğrudan katılmadı. Ancak devreye girdiği zaman, Katar, Mısır veya ABD’nin yapamadığını başardı."

Analizde, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki gücünün yükselişe geçtiği ve diğer ülkelerin Ankara'ya güvendiği, "Ankara, yalnızca geçici bir arabulucu değil; yeni bölgesel düzenin önemli bir aktörü ve mimarı konumuna yükseldi" değerlendirmesi ile vurgulandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÖLGESEL DENGELERİ YENİDEN AYARLIYOR"

Yazıda, Hamas'ın Washington'u değil Ankara'yı dinleyerek ateşkes anlaşmasını kabul ettiği kaydedildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes anlaşması sürecindeki stratejisinin başarıyla hayat bulduğu vurgulandı.

Analizde, Trump’ın anlaşma sürecindeki etkisinin büyük olmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla gösterdiği çabanın sürecin şekillenmesinde önemli rol oynadığı aktarıldı.

Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik eksenin doğduğunu iddia eden İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel dengelerin yeniden ayarlanmasında ön plana çıktığını belirtti.

"ETKİSİNİ ARTIRDI"

Analize göre Türkiye, son 10 yılda donanmasını güçlendirdi ve Orta Doğu'daki diplomatik etkisini artırdı. Ankara, artan etkisini barış adına sesini yükselterek ortaya koydu.

HAMAS’I TÜRKİYE İKNA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Müslüman ülke liderleriyle yaptığı toplantıda nüveleri atılan Mısır’daki barış müzakerelerinden müjdeli haber çıkmasında, Türkiye’nin büyük rolü oldu. Mısır’da yayın yapan ‘Kahire el-İhbariyye’ televizyon kanalının haberine göre, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelere, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad katıldı.

Times of Israel’e konuşan bir Arap diplomat, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesinde üç şeyin önemli rol oynadığını aktardı. Diplomat, müzakerelerin son saatlerinde Katar ve Türkiye’nin Hamas’ı ikna ettiğini belirtti. Filistinli grubun İsrail’in savaşı tekrar başlatmayacağına dair ABD’den gelen sözlü garantileri kabul etmesi yönünde Doha ve Ankara’nın etkili olduğu, Katar ve Mısır bu tavrı uzun süredir gösterirken, sürece Türkiye’nin katılımının özellikle fark yarattığı kaydedildi. ABD Başkanı Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu geçen ay Doha’ya düzenlenen saldırıyla ilgili özür dilemeye zorlamasının da Hamas’ın bakışını etkileyen bir unsur olduğu belirtildi. Son olarak da İsrail’in Refah Sınır Kapısı dahil çekileceği noktaların kesin olarak belirlenmesinin etkili olduğu aktarıldı.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı" diye konuştu.