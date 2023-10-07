Son dakika... İsrail basınından acı itiraf! Ordu yanıt veremedi: Görüntüler ortaya çıktı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu başlatırken İsrail ordusu da savaş durumuna geçti.

Hamas'ın El Kassam Tugayları, operasyon sırasında çok sayıda İsrail askerinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarında İsrailli esirlerin canlı olarak Gazze'ye götürüldüğüne dair videolar paylaşıldı.

'İSRAİLLİLER ESİR DÜŞTÜ MÜ?' SORUSUNA YANIT VEREMDİ

İsrail askeri sözcüsü, İsraillilerin Hamas tarafından esir alındığı yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail basınından ise konu ile ilgili itiraf gibi bir haber geldi.

The Times of Israel yayınlanan görüntülerin en az bir İsrail askerinin kaçırıldığını gözler önüne serdiğini yazdı.

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'Sosyal medyada yayınlanan videolar, İsrail sınır kasabası Sderot'ta üniformalı Filistinli silahlı kişiler olduğunu gösteriyor' denilen haberinde devamında şu ifadelere yer verildi;

'Gazze'den çekilen bir videoda, öfkeli bir kalabalığın ayaklar altına aldığı bir İsrail askerinin cansız bedeni görülüyordu. Filistinli militanların canlı bir İsrail askerini motosikletle sürükleyerek götürdüğünü gösteren başka bir video ortaya çıktı.'

Bir başka İsrail gazetesi Haaretz ise çatışmaların günlerce sürebileceğini yazdı.

Güvenlik güçleri ile konuşan Haaretz haberinde ölenlerin arasında İsrailli polis memurlarının da olduğu bilgisine yer verdi.

Gazete, İsrail'in sınırına yakın bölgelerinde ve güneydeki Sderot kentinde roket sirenlerinin çalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

'SALDIRI İSRAİLLİLER İÇİN BÜYÜK ŞOK'

İsrail'in güneyindeki Aşkelon'da bulunan Al Jazeera muhabiri Rob Reynolds, İsraillilerin eşi görülmemiş bir saldırı sonrasında büyük bir şok içinde olduğunu bildirdi.