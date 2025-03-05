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İsrail basınında Türkiye yorumu: ‘PKK süreci Suriye’de İsrail’i zora sokar’

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#ABD#İsrail#Ankara
İsrail basınında Türkiye yorumu: ‘PKK süreci Suriye’de İsrail’i zora sokar’
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

İsrail’de son dönemde Türkiye’nin bölgede İsrail’e karşı bir güvenlik tehdidi oluşturabileceğine yönelik analizlere, İsrail’in muhalif gazetelerinden Haaretz de katıldı. Gazetenin köşe yazarlarından Zvi Bar’el, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı sonrası PKK’nın aldığı ateşkes kararının Suriye’deki dengeleri değiştirebileceğini ve İsrail’in Suriye’nin güneyindeki varlığına tehdit oluşturabileceğini yazdı.

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2013 yılındaki çözüm sürecinden farklı olarak bu defa terör örgütünün silah bırakarak kendini lağvetmesinin öngörüldüğü çok daha radikal bir adım atılabileceğine işaret eden Bar’el, bu durumun Türkiye’nin bölgesel statüsünü de etkileyebileceğini ve Amerikan güçlerinin Suriye’den çekilmesini teşvik edeceğini savundu.

‘ANKARA İTİBAR KAZANIR’

ABD askerlerinin Suriye’den çekildiği bir senaryoda, ülkenin kuzeydoğusunu işgal etmiş PKK uzantısı YPG’nin de Şam yönetimiyle uzlaşarak yeni yapılanmaya entegre edilmesi açısından Türkiye’nin elinin güçleneceği savunulan analizde, Ankara’nın etkisinin artmasının İsrail’in aleyhine olacağı belirtiliyor. Bar’el, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini çekmesi halinde İsrail üzerindeki baskının artacağına işaret ediyor.  Türkiye’nin bu adımları atabilmesinin Ankara’ya AB nezdinde itibar kazandıracağını belirten İsrailli analist, yazısını “Bu, İsrail’in taktiksel avantajlar için çabaladığı, Türkiye’nin ise uzun vadeli stratejik avantajlar hedeflediği yeni bir oyun alanı” ifadeleriyle sonlandırıyor.

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#ABD#İsrail#Ankara

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