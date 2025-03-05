İsrail basınında Türkiye yorumu: ‘PKK süreci Suriye’de İsrail’i zora sokar’

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2013 yılındaki çözüm sürecinden farklı olarak bu defa terör örgütünün silah bırakarak kendini lağvetmesinin öngörüldüğü çok daha radikal bir adım atılabileceğine işaret eden Bar’el, bu durumun Türkiye’nin bölgesel statüsünü de etkileyebileceğini ve Amerikan güçlerinin Suriye’den çekilmesini teşvik edeceğini savundu.

‘ANKARA İTİBAR KAZANIR’

ABD askerlerinin Suriye’den çekildiği bir senaryoda, ülkenin kuzeydoğusunu işgal etmiş PKK uzantısı YPG’nin de Şam yönetimiyle uzlaşarak yeni yapılanmaya entegre edilmesi açısından Türkiye’nin elinin güçleneceği savunulan analizde, Ankara’nın etkisinin artmasının İsrail’in aleyhine olacağı belirtiliyor. Bar’el, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini çekmesi halinde İsrail üzerindeki baskının artacağına işaret ediyor. Türkiye’nin bu adımları atabilmesinin Ankara’ya AB nezdinde itibar kazandıracağını belirten İsrailli analist, yazısını “Bu, İsrail’in taktiksel avantajlar için çabaladığı, Türkiye’nin ise uzun vadeli stratejik avantajlar hedeflediği yeni bir oyun alanı” ifadeleriyle sonlandırıyor.