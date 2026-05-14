İsrail basınında Netanyahu isyanı: Baş ağrısı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Gazete, Netanyahu’nun savaş döneminde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı iddia edilen gizli ziyaretin doğrulanmasının ardından yaşanan krizi “stratejik bir fiyasko” olarak değerlendirdi.

Maariv, “Netanyahu başarı elde etmek isterken baş ağrısına dönüştü” başlığını kullanırken, Başbakanlık Ofisi’nin ziyareti doğrulamasının ardından BAE yönetiminin resmi yalanlama yayımladığına dikkat çekti.

“İSRAİL’İN ÇIKARLARINI RİSKE ATTI”

Haberde, İsrail başbakanlarının geçmişte de gizli diplomatik temaslar yürüttüğü ancak bu görüşmelerin kamuoyuna sızdırılmadığı vurgulandı.

Maariv yazısında, “Makul İsrail başbakanları bu tür temasları ifşa etmez. Netanyahu ise kendi siyasi çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne koyuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Gazete ayrıca, İran ile savaş sürerken Netanyahu’nun BAE ziyaretiyle ilgili açıklamaların Emirlikler açısından ciddi güvenlik riski oluşturduğunu savundu.

“BAE’Yİ İRAN’LA KARŞI KARŞIYA GETİRDİ”

Maariv, Başbakanlık Ofisi’nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada Netanyahu’nun “Kükreyen Aslan Operasyonu” sırasında gizlice BAE’ye giderek Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile görüştüğünü doğruladığını hatırlattı.

Açıklamada, ziyaretin “İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi bir atılım sağladığı” öne sürüldü.

Ancak kısa süre sonra BAE yönetimi sert bir açıklamayla ziyareti yalanladı. Emirlikler, “İsrail Başbakanı’nın ziyareti veya İsrail askeri heyetinin kabulüyle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor.” ifadelerini kullandı.

İRAN TEHDİDİ GÜNDEMDE

Haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de BAE'yi tehdit ettiği ve yaşanan gelişmeler için “ciddi sonuçlar” uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Maariv, Netanyahu’nun açıklamalarının BAE’yi doğrudan İran’ın hedefi haline getirdiğini savunarak, “İran’a bu kadar yakın bir ülkeyi zor durumda bırakmak neredeyse vatana ihanet sayılabilecek bir hareket.” yorumunu yaptı.

MOSSAD DETAYI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Wall Street Journal’ın haberine göre, Mossad Başkanı David Barnea’nın da İran konusunda koordinasyon sağlamak amacıyla Mart ve Nisan aylarında gizlice BAE’ye ziyaretler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca İsrail’in savaş sonrası süreçte BAE’ye Demir Kubbe, “Magen Or” lazer sistemi ve insansız hava araçlarını tespit etmeye yönelik gelişmiş hava savunma sistemleri konuşlandırdığı iddia edildi.