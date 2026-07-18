İsrail basınında dikkat çeken Türkiye analizi: Hazırlıklar başladı

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İsrail basınında yayımlanan dikkat çekici bir analizde, Tel Aviv yönetiminin gelecekte karşılaşabileceği güvenlik senaryoları arasında Türkiye'nin de yer almaya başladığı öne sürüldü. JNS'de yayımlanan analizde, İsrail ordusunun deniz ve amfibi harekât kabiliyetini güçlendirmeye yönelik son adımlarının, olası bir Türkiye senaryosu kapsamında değerlendirildiği iddia edilerek, "Hazırlıklar başladı" ifadelerine yer verildi.

"AMFİBİ HAREKÂT KABİLİYETİ GÜÇLENİYOR"

Analizde, İsrail Savunma Bakanlığı'nın son aylarda "Triton" tipi beş hızlı amfibi çıkarma gemisini envanterine kattığı belirtildi.

Söz konusu gemilerin, geçen yıl ABD'den teslim alınan INS Nahshon ve INS Komemiyut çıkarma gemileriyle birlikte İsrail'in denizden güç intikal kabiliyetini önemli ölçüde artıracağı ifade edildi.

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Analizde, bu platformların asker, hafif zırhlı araç ve lojistik ekipmanı düşman kıyılarına ulaştırabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilirken, büyük çıkarma gemilerinin ise tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılarını da taşıyabildiği aktarıldı.

İsrailli askeri yetkililerin, bu kabiliyet sayesinde hava desteğiyle koordineli şekilde düşman savunmasını aşabilecek amfibi operasyonların düzenlenebileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

"POTANSİYEL TÜRK CEPHESİ" İDDİASI

Analizin en dikkat çeken bölümünde ise İsrail ordusu ile donanmasının son dönemde "potansiyel Türk cephesi" üzerinde daha yoğun çalışmaya başladığı öne sürüldü.

Buna gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşü konusunda ciddi destek aldığı ve Trump'ın Ankara'ya bu konuda yeşil ışık yaktığı iddiaları gösterildi.

Analizde, İsrailli güvenlik çevrelerinin, Türkiye'nin F-35 filosuna sahip olmasının İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünü etkileyebileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı ileri sürüldü.

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TÜRK DONANMASININ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Analizde, Türkiye'nin deniz gücüne de geniş yer ayrıldı.

Türk Donanması'nın çok sayıda fırkateyn, amfibi çıkarma gemisi, denizaltı, füze botu ve insansız hava aracı taşıyabilen platformlara sahip olduğu belirtilerek, Ankara'nın deniz gücü açısından İsrail'e kıyasla önemli bir kapasite oluşturduğu ifade edildi.

İsrailli savunma çevrelerinin, Türkiye'nin amfibi harekât kabiliyetindeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen analizde, İsrail'in bu ihtimali göz ardı edemeyeceği savunuldu.

"DONANMANIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREKEBİLİR"

Analizde, Türkiye'nin NATO üyesi olduğu ve resmen "düşman devlet" olarak tanımlanmadığı hatırlatıldı.

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Buna rağmen İsrail savunma çevrelerinde "Türk cephesi" kavramının giderek daha fazla tartışıldığı öne sürüldü.

İsrailli askeri yetkililere dayandırılan değerlendirmede, Türkiye'den gelebilecek olası doğrudan askeri tehdide karşı kapsamlı bir hazırlık kararı alınması halinde özellikle İsrail donanmasının yeniden yapılandırılması gerekeceği, böyle bir askeri dönüşümün ise uzun yıllar alabileceği iddia edildi.