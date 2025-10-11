×
HABERLER

İsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... 'Tam bağımsızlık hedefinin parçası'

#Türkiye#Savunma Sanayisi#İsrail
İsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... Tam bağımsızlık hedefinin parçası
İsrail basını, Türkiye’nin son dönemde savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemelere geniş yer verdi. Haberde, Türkiye'nin hamleleri ile bölgesel dinamiklerin baştan yazılacağı kaydedildi. Uzman görüşlerine yer verilen haberde, savunma sanayisindeki atılımlara ilişkin "Tam bağımsızlık hedefinin parçası" ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki adımlar, İsrail basını tarafından mercek altına alındı. İsrail’in önde gelen haber sitelerinden Mako, Shai Levi’nin imzalı haberi ile Ankara'nın atılımlarına geniş yer verdi.

Türkiye'nin askeri kapasitesini artırma çabalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan haberde, Mısır’da yürütülen Gazze ateşkesi anlaşmasına aracılık eden ülkeler arasına katılmasına değinildi.

İsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... Tam bağımsızlık hedefinin parçası

“OPERASYONEL OLGUNLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI”

Haberde, Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının operasyonel olgunluğa bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

Eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen testlerde KIZILELMA’nın yerli üretim mühimmatlarla başarılı uçuşlar yaptığı kaydedildi. Bu testlerin, hava-yer mühimmatlarının sistemle entegrasyonunu ölçmek ve gelecekte yapılacak canlı atış denemelerine hazırlık amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

“TÜRKİYE, SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEK”

Mako’nun haberinde, Türkiye’nin milli muharip uçak KAAN ile entegre şekilde görev yapması planlanan KIZILELMA projesine dikkat çekildi.

İsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... Tam bağımsızlık hedefinin parçası

Haberde, bu konsept sayesinde Türk Hava Kuvvetleri’nin insanlı ve insansız platformları koordineli biçimde kullanma kabiliyetine sahip olacağı belirtildi.

“Türkiye bu sistemleri başarıyla entegre ederse, hem beşinci nesil savaş uçağı hem de gizli taarruz İHA’sı geliştiren sayılı ülkeler arasına girecek. Bu seviyeye şu ana kadar yalnızca ABD ve Avustralya yaklaşabildi” ifadelerine yer verildi.

“TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNİN PARÇASI”

Uzmanlar, Türkiye’nin savunma alanındaki bu adımlarının Ankara’nın tam bağımsızlık hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Haberde, “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen kendi teknolojik kapasitesini hızla geliştirmesi dikkat çekici” değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son temasların, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil edilmesine yönelik olası bir uzlaşmaya zemin hazırlayabileceği ileri sürüldü.

“DENİZ SAVUNMASINDA YENİ BİR SAYFA AÇILDI”

Mako’nun haberinde dikkat çeken bir diğer detay, Türkiye’nin deniz savunma sistemlerindeki başarıları oldu.

Haberde, ASELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen GÖKSUR hava savunma sisteminin ilk canlı atış testini başarıyla tamamladığı ve bu alanda “yeni bir sayfa açıldığı” vurgulandı.

İsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... Tam bağımsızlık hedefinin parçası

Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen testte, sistemin alçak irtifada hareket eden bir hedefi tam isabetle vurduğu bildirildi. Mako’ya göre bu başarı, Türkiye’nin hava savunma teknolojilerinde ulaştığı olgunluk seviyesini açıkça ortaya koyuyor.

“BÖLGESEL DİNAMİKLER BAŞTAN YAZILACAK”

Haberde, GÖKSUR sisteminin kısa süre içinde Türk Donanması’nın savunma ağına entegre edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu adımla birlikte, Türkiye’nin çok katmanlı savunma stratejisinin güçleneceği ve Akdeniz ile Karadeniz’deki stratejik konumunun daha da sağlamlaşacağı ifade edildi.

Uzmanlara göre, bu gelişmeler bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazabilecek potansiyele sahip.

Haberle ilgili daha fazlası:
