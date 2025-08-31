"Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var" iddiası

Haberin Devamı

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Hamas’ın yenilmesi için Tel Aviv’e baskı yapıyor. Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal etme ya da İsrail’in dayattığı şartlarla Hamas’la anlaşma sağlama” konusundaki ısrarının temel nedenlerinden biri de bu.

“HAMAS’I NEDEN HIZLICA YENEMEDİNİZ?”

Trump, İsrail’in neden Hamas’ı hızlı bir şekilde yenilgiye uğratamadığını anlamakta zorlanıyor. Haberde ayrıca, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze kentinin işgalinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını savunduğu belirtiliyor.

İSRAİLLİ YETKİLİLER ENDİŞELİ

Buna karşılık İsrailli askeri yetkililer, Trump’ın Gazze’deki görüntüleri izlemesi durumunda İsrail’e verdiği desteğin değişebileceğini ve bu nedenle Gazze’nin işgali tamamlanmadan Trump’ın çatışmaları durdurabileceğini düşünüyor.

HAMAS’IN TESLİM OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Habere göre İsrail ordusu, Gazze kenti işgal edildikten sonra bile Hamas’ın teslim olma veya İsrail’in dayattığı şartlarda bir anlaşmaya varma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiriyor.

NETANYAHU’NUN ATEŞKES ŞARTLARI

Netanyahu, 10 Ağustos’ta kapsamlı bir anlaşma için “Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Hamas ile Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetim kurulması” şartlarını öne sürmüştü.