İsrail basının yer aldı... Netanyahu Gazze’yi tamamen işgal etmeyi planlıyor

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İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etmeye hazırlandığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu’nun ordu içinden gelen itirazlara rağmen Gazze Şeridi’nin tamamen işgali için kabineden destek almaya çalıştığı iddia edildi. Haberlerde, Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonların genişletilmesine yönelik yaptığı özel görüşmelerde "Şeridin işgali" terimini kullandığı aktarılarak, güvenlik kabinesinin Gazze’nin tamamen işgali konusunda bölündüğü ifade edildi.

Netanyahu’ya yakın üst düzey bir yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Artık ok yaydan çıktı. Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rehinelerin tutulduğu bölgelerde bile operasyonlar olacak. Eğer İsrail Genelkurmay Başkanı aynı fikirde değilse istifa etmeli" dedi.

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Şu anda Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini işgal eden İsrail ordusu, birçok kez Gazze’nin tamamen işgaline karşı olduğunu belirtti.

SON İSRAİL SALDIRILARINDA 63 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 35'i insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da sivilleri hedef alan saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

8 YARDIM GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze kentinin kuzeyinde yer alan et-Tevvam bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 8 yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun Filistinli sivillerin toplandığı iki bölgeyi hedef alması sonucu 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

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BİR AİLE YOK OLDU

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinin güneyinde bulunan Hakr bölgesine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden anne, baba ve kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlilere açılan ateşte biri kadın 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.