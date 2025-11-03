İsrail basını Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini yazdı: Kızıldeniz hattında 'süper güç'

Haberin Devamı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom, Türkiye’nin Afrika’daki askeri ve stratejik varlığını ele alan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Gazete, “İsrail’e balistik füzeler: Erdoğan yeni bir arenada kendini kanıtlıyor” başlıklı haberinde, Ankara’nın Afrika’da hızla artan etkisine dikkat çekti.

“TÜRKİYE, AFRİKA’DA BÖLGESEL SÜPER GÜÇ HALİNE GELDİ”

Gazeteye konuşan Kenyalı uzman Dr. Raşid Abdi, Türkiye’nin son dönemde Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında attığı adımlarla “bölgesel bir süper güç” konumuna yükseldiğini belirtti.

Gazete, Dr. Abdi'nin açıklamalarını “Türkiye’nin Afrika’daki etkisini derinleştirirken, bölgedeki güç dengelerini de değiştiren bir adım” olarak değerlendirdi.

KIZILDENİZ'DE ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR

Dr. Abdi, Türkiye’nin “denizdeki yetenekleri” sayesinde artık yalnızca Akdeniz’de değil, Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu’nda da etkin bir güç haline geldiğine dikkat çekti.

Dr. Abdi, konuya ilişkin “Türk Donanması’na ait gemiler Süveyş Kanalı’ndan geçerek Kızıldeniz ve Somali kıyılarında devriye geziyor. Türkiye ilk kez sadece Akdeniz'de değil, Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu'nda da bir güç haline geldi” ifadelerini kullandı.

SOMALİ’DE YENİ ÜS VE UZAY LİMANI İDDİASI

Türkiye’nin Somali’deki askeri varlığının binlerce personelle genişlediği iddia edilen haberde, Ankara’nın Afrika ülkesinde balistik füze menzilini geliştirebilecek yeni bir üs kurduğu öne sürüldü.

Dr. Abdi, bu gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik iş birliği anlaşması imzaladı. Türk askerleri ülkede etkin biçimde konuşlu ve uzun vadede bu üs, Ankara’nın savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak.”

Somali Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye liman ve uzay üssü inşa etmesi için arazi tahsis ettiği bilgisini aktaran Dr. Abdi, Ankara'nın başkent Mogadişu’nun kuzeyindeki “Şeyh el-Harb” olarak bilinen bölgede bir liman ve uzay üssü inşa etmeyi planladığını öne sürdü.

Dr. Abdi, “Ben İsrail olsaydım, kesinlikle endişelenirdim.” ifadesini kullandı.

Israel Hayom, bu gelişmeleri, “Türkiye’nin Afrika’daki etkisini derinleştirirken, bölgedeki güç dengelerini de değiştiren bir adım” olarak değerlendirdi.

"İSRAİL DİKKATLİ OLMALI"

Gazete, İsrail Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Eugene Kandel’in dikkat çekici görüşlerine yer verdi.

Kandel, “Ankara unsurları Afrika’da da etkinleşiyor, İsrail buna karşı dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Israel Hayom, Kandel’in uyarısını, “Türkiye’nin bölgesel etkisinin hızla artmasına yönelik bir hatırlatma” sözleriyle değerlendirdi.