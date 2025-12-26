İsrail basını Trump-Netanyahu zirvesini yazdı: Dikkat çeken Türkiye detayı... Gazze planında Ankara düğümü!

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında 29 Aralık günü Florida’da da gerçekleşmesi planlanan görüşme, İsrail basınında mercek altına alındı.

Ülkede yayımlanan gazeteler, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdıkları haberlerde, görüşmenin gündem maddelerinden birinin Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası istikrar gücündeki rolü olacağını aktardı.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Trump-Netanyahu görüşmesinde, Gazze savaşının sona erdirilmesine yönelik planların yanı sıra Türkiye’nin bu süreçte üstlenebileceği olası rolün de masaya yatırılması bekleniyor.

Trump'ın barış planı; Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini, Hamas’ın silahsızlandırılmasını ve bölgede yeni bir yönetim modelinin kurulmasını öngörüyor. Ancak planın uygulanmasında İsrail’in en sert karşı çıktığı başlıklardan biri, çok uluslu istikrar gücüne Türkiye’nin dahil edilmesi.

Israel Hayom’a konuşan diplomatik kaynaklara göre İsrail, Türkiye'nin uluslararası istikrar gücüne katılmasını veto etmekten vazgeçmediğini net bir biçimde ifade etti.

Bununla birlikte kaynaklar, Türk askerinin sahadaki varlığının mühendislik faaliyetleri, altyapı onarımı ve mayın temizleme gibi teknik görevler şeklinde olabileceğini söyledi.

Türkiye’nin Gazze’de “muharip güç” olarak değil, “istikrar ve yeniden inşa” rolüyle sürece dahil edilebileceğini belirten kaynaklar, İsrail'in kaygılarının bu şekilde önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Gazete, Türkiye olmadan Washington’un “bölgesel meşruiyet üretmekte zorlanacağı” ve bölgede “istikrar” sağlamanın güçleşeceği yönünde bir değerlendirme yapıldığını aktardı.

“NETANYAHU İKİLEMDE” İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı habere göre ise Netanyahu’ya yakın kaynaklar, İsrail Başbakanı’nın Florida'da gerçekleşmesi planlanan görüşmede Trump’ı Türkiye konusunda ikna etmeye çalışacağını öne sürdü.

İsrail’in son dönemde birçok kez Türk askerlerinin Gazze’deki gücün bir parçası olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getirdiğini hatırlatan KAN, Trump-Netanyahu görüşmesinde söz konusu kararın yeniden gözden geçirileceğini iddia etti.

Tel Aviv basınından Bhol gazetesi, görüşmeyi “Netanyahu ikilemde: İsrail, Türkiye karşısında çöküşün eşiğinde mi?” başlıklı haberiyle duyurdu.

Haberde, İsrail'in uluslararası barış gücünde Türkiye'nin yer almasının görüşmede değerlendirilebileceği şu sözlerle ifade edildi:

“Bazı ülkeler Gazze’ye asker göndermeye yanaşmıyor. Bu nedenle Türkiye’nin kontrollü bir şekilde asker göndermesi, Tel Aviv hükümeti tarafından yeniden değerlendirmeye alınabilir.”

“Türkiye’nin bölgesel güç kazanmasına yol açacak olmasına rağmen bu kritik konu yeniden Netanyahu hükümetinin masasında” ifadeleri kullanılan haberde, "Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmede bu başlığı detaylı bir biçimde ele almayı planlıyor. Tel Aviv yönetimi, ABD’nin bu konuda desteğini alarak Ankara’nın adımlarını yakından izlemek istiyor” iddiası yer aldı.

TRUMP–ERDOĞAN DİYALOĞU NETANYAHU’YU ZORLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı arasındaki ilişkilerin gücüne de dikkat çekilen haberde, Netanyahu’nun Trump’ı ikna etmesinin kolay olmadığı vurgulandı.

“Netanyahu’nun Trump’ı ikna etmesi zor olacak. Çünkü Trump, birçok kez Erdoğan’ı sevdiğini ve görüşlerine değer verdiğini açıkça dile getirdi” ifadeleri kullanılan haberde ayrıca ABD’li yetkililerin, Ankara’nın sürece dahil edilmesi için alternatif seçenekler aradığı iddia edildi.

Haberde, “Bu seçenekler arasında sınırlı sayıda Türk askerinin konuşlandırılması ya da sivil nitelikli bir yapının görevlendirilmesi gibi öneriler yer alıyor” vurgusu yapıldı.