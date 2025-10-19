İsrail basını: İsrail uçakları Refah kentini vurdu

İsrail basını: İsrail uçakları Refah kentini vurduGüncelleme Tarihi:
İsrail basını: İsrail uçakları Refah kentini vurduGüncelleme Tarihi:
İsrail, Hamas'ın bugün teslim ettiği cansız bedenden ikincisinin, hayatını kaybeden Taylandlı bir çiftlik işçisine ait olduğunu doğruladı.
Başbakanlık Ofisi, ordunun ölen rehine Sonthaya Oakkharasri'nin ailesine haber verildiğini ve cansız bedenin resmi olarak teşhis edildiğini bildirdiğini söyledi.
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgularken, İsrail’in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı.
Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğini ve kendi suçlarını meşrulaştırmak için bahaneler ürettiğini vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yükümlülüklerinden kaçma çabalarının, aşırı sağ koalisyonunun baskısı altında gerçekleştiğini belirten Rişk, bu girişimleri, İsrail’in arabulucular ve garantörler önündeki sorumluluklarından kaçma çabası olarak nitelendirdi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde bir apartman dairesini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Tubas kentine çok sayıda askerle baskın düzenledi.
Askeri araçlar, kamyonlarla bölgeye giren İsrail güçleri, Filistinlilere ait onlarca eve baskın düzenleyerek, saha sorgulamaları yaptı.
İsrail askerleri, kentteki bir apartman dairesini de patlayıcılar yerleştirerek kullanılamaz hale getirdi.
Görgü tanıkları, askerlerin apartman dairesini boşalttıktan sonra içerisine patlayıcı yerleştirdiğini ve patlama sesinin tüm kentte duyulduğunu aktardı.
İsrail ordusu, dün akşam Tubas’a çok sayıda zırhlı araçla girerek kentin güney girişini toprak bariyerlerle kapatmış, kent merkezinde buldozerlerle kazı çalışmaları yürütmüştü.
Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde de açıklamasında İsrail askerlerinin kentte çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak saha sorgusuna tabi tuttuğunu bildirdi.
Beni Avde, İsrail güçlerinin, baskın, gözaltı ve kente verdiği tahribat sonrası bölgeden çekildiğini kaydetti.
İsrail'den Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal eden bir hamle geldi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü. İsrail'in Jerusalem Post Gazetesi İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'nin Refah kentini vurduğunu yazdı.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.
AŞIRI SAĞDAN TAM GÜÇLE SALDIRI ÇAĞRISI
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.
Gazze'nin güneyindeki İsrail'in yaptığı yıkımla neredeyse dümdüz hale gelen Refah bölgesi, İsrail ordusunun konuşlandığı "sarı hat" bölgesinde yer alıyor.
İsrail'in silahlandırdığı Gazze'deki Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çetelerin sosyal medya paylaşımları, Gazze'nin Refah bölgesinde bulunduklarına işaret etmişti.
Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 47 kez ihlal ettiğini, 38 kişinin öldüğünü, 143 kişinin de yaralandığını bildirdi. El Cezire'de yer alan habere göre Hamas ise Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını bozmak için "ufak bahaneler" kullandığını açıkladı.
Gazze'de başlayan ateşkes sonrası İsrail'in skandal Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararından Trump yönetiminin rahatsızlık duyduğu belirtildi. ABD'nin anlaşma çerçevesinde Türk ve Mısırlı ekiplerinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yaptığı ifade edildi.