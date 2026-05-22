İsrail basını EFES-2026'yı manşete taşıdı: Endişe veren Türk tatbikatı... 'Artık sadece mesaj vermiyor'

İzmir’de düzenlenen EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, yalnızca sahadaki askeri gücüyle değil, uluslararası yankısıyla da dikkat çekti. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli sistemlerinin sergilendiği tatbikat, özellikle İsrail basınında mercek altına alındı.

“ENDİŞE VEREN TÜRK TATBİKATI”

İsrail basınından Maariv gazetesi, tatbikatı “Endişe veren Türk tatbikatı” başlığıyla okurlarına duyurdu.

Haberde, “Devasa EFES-2026 tatbikatı kapsamında Türkiye, büyük ölçekli amfibi operasyon, 21 helikopterden oluşan hava ikmali ve ‘Çelik Kubbe’nin bileşenlerini sergiledi. Bu tatbikat, Ankara’nın hem NATO’daki gücünü hem de bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi” ifadeleri kullanıldı.

“ANKARA’NIN MESAJI NET”

Tatbikatın detaylarına geniş yer verilen haberde, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişine dikkat çekildi.

Maariv’in analizinde şu değerlendirme öne çıktı:

“Türkiye’ye karşı planları olanlar gördüklerinden sonra bir kez daha oturup düşünmeli. Ankara’nın mesajı net. Savunma sistemlerini teknolojik açıdan her geçen gün güçlendiriyor ve yeniliyorlar. Hava savunmasının kalbi olan Çelik Kubbe’nin bileşenleri de aktif olarak sergilendi. Türkler geri adım atmadan ilerlemeye devam ediyor.”

NATO ZİRVESİ VURGUSU

Haberde ayrıca, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne de dikkat çekildi.

Değerlendirmede, “Türkiye sadece NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ittifakın kilit mimarlarından biri olarak öne çıkmaya hazırlanıyor” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ortamında Türkiye’nin artan stratejik rolüne vurgu yapıldı.

“ANKARA ALTIN FIRSATA SAHİP”

İsrail basınındaki analizde, Türkiye’nin bölgesel etkisini artırdığına yönelik dikkat çeken ifadeler de yer aldı.

Haberde, “Avrupa, ABD’ye uzun vadeli bağımlılıktan endişe duyarken, Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ve İran’a yönelik saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı krizi derinleşiyor. Ankara ise sahip olduğu güç, bölgesel etki ve tüm taraflarla kurduğu iletişim sayesinde altın fırsata sahip görünüyor” değerlendirmesi yapıldı.

“TÜRKİYE ARTIK SADECE MESAJ VERMİYOR”

Maariv haberini şu ifadelerle tamamladı:

“Ankara artık sözlerle yetinmiyor. Askeri gücün katılımıyla dünyaya gözdağı veren EFES Tatbikatı, Türkiye’nin elindeki gücü açık şekilde ortaya koyuyor.”

EFES-2026 Tatbikatı’nın, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı uluslararası kamuoyuna göstermesi açısından kritik bir vitrin olduğu değerlendiriliyor.