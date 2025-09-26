İsrail Başbakanı Netanyahu kürsüye geldi: BM salonunu terk ettiler

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusuyla rota değiştirerek geldiği ABD'de, 80. Birlemiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye geldi.

New York sokaklarında yankılanan "Özgür Filistin" sloganlarına protesto alkışları eşlik etti.

Kürsüye gelen Netanyahu, tepki çeken açıklamalar yaparken delegeler salonu terk etti.

BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulunurken Netanyahu, heyetler salonu boşaltınca yalnızca kendi heyetine karşı konuştu.

NEW YORK SOKAKLARINDA PROTESTO

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Protestocular, Gazze'deki binlerce Filistinlinin ABD'nin desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan grup, Netanyahu'ya destek verilmemesini talep ederken "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak", "Netanyahu'yu tutukla" yazılı pankartlar taşıdı ve sık sık "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı.

İRAN HEYETİNDEN FOTOĞRAFLI TEPKİ

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

BOŞ SALONA HİTAP ETTİ

Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye düzenlenen İsrail saldırılarına işaret eden Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunan Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.

Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığını söylerken, ateşkese rağmen İsrail'in hemen her gün saldırı düzenlediği Lübnan'ı barış müzakerelerine başlamaya çağırdı.

Netanyahu Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savundu, 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü bölgede "soykırım yapmadıklarını" iddia etti.

İsrail ordusuna, BM'deki konuşmasını Gazze'ye kurulan hoparlörlerden Filistinlilere dinletme emri veren Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin bu hoparlörler aracılığıyla kendisini duyabileceğini öne sürdü.

Netanyahu'nun, sözlerinin Gazze halkının cep telefonlarına aktarıldığı iddiasına karşın, Gazze'den gelen haberler bunu yalanladı.

TUTUKLANMA KORKUSU İLE ROTA DEĞİŞTİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle farklı bir rota izledi.

Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket ettiği bildirildi. New York'a hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze konusunda Tel Aviv'in ‘hedeflerini’ görüşeceklerini aktardı.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti.

Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçağın Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

İsrail basını, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.