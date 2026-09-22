İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sürpriz karar: Bütün planları bozuldu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşmak üzere kısa bir ABD ziyareti yapacak. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisini "savaş suçlusu" olarak nitelendirmesi ve protesto endişeleri nedeniyle Netanyahu, New York'ta bir gece bile kalmayacak. İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun konuşmasının "sürprizler" içereceğini ve İran'ın ağırlıklı olarak yer alacağını kaydetti.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nun yıllık oturumunda konuşma yapmak üzere çarşamba günü kısa bir ziyaret için ABD'ye gidecek. Netanyahu, perşembe sabahı ABD'ye varacak. İsrail Başbakanı'nın konuşmasının New York saatiyle 14.00'te başlaması planlanıyor.

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Netanyahu, New York'ta sadece birkaç saat geçirecek, geceyi orada geçirmeyecek ve aynı akşam İsrail'e dönecek. Netanyahu, gazetecileri uçağına almayacak. Konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililer, Netanyahu'nun protestolarla ilgili endişeleri nedeniyle New York ziyaretini önemli ölçüde kısaltmaya ve geceyi orada geçirmemeye karar verdiğini belirtti.

MAMDANİ: NETANYAHU BİR SAVAŞ SUÇLUSU

New York Belediye Başkanı Mamdani ise Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. ABD Başkanı Trump ile New York'ta sürpriz şekilde samimi bir görüşme yapan Mamdani, "Binyamin Netanyahu söz konusu olduğunda, onu inandığım gibi tanımladım. Bir savaş suçlusu ve Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarı" ifadelerini kullandı.

CNN International'a konuşan Mamdani, "Netanyahu meselesini" Trump ile başkanlık konutu Gracie Mansion'da yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini duyurdu.

UÇAĞI NEW JERSEY'YE İNECEK

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Netanyahu'nun, JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havaalanına veya Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Bu karar, ABD yetkilileriyle koordinasyon zorluklarının yanı sıra New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, Netanyahu dönene kadar orada kalmak yerine "Siyon Kanadı" uçağının havalimanından derhal ayrılmasını emredebileceği endişesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle uçağın New Jersey'e inmesine karar verildi.

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Mamdani, Netanyahu New York'a gelirse Netanyahu'yu tutuklatacağını vaat ediyordu ancak göreve gelmesinin ardından böyle bir yetkisi olmadığını kabul etti. Mamdani ayrıca, Netanyahu'ya karşı planlanan protestolara katılmayacağını da sözlerine ekledi.

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve ABD Başkanı Donald Trump

MUSK GÖRÜŞMESİ 'KOORDİNASYON SORUNLARI' NEDENİYLE İPTAL

Netanyahu, ABD'li iş insanı Elon Musk ile görüşmeyi planladığı Teksas ziyaretini iptal etti.

Musk ile görüşmenin iptaline ilişkin bilgi veren bir İsrailli yetkili, "Hem yakıt ikmal molası ihtiyacı hem de ABD'lilerin son dakika düzenlemelerine daha az istekli olmaları nedeniyle koordinasyon sorunları yaşandı" dedi.

TRUMP İLE GÖRÜŞME YOK

Netanyahu, ziyareti sırasında Trump ile görüşmeyecek. New York'ta başka herhangi bir liderle de görüşme planlanmadı. Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin "olası" olduğu bildirildi. İsrail basını, şehirde bulunacak yabancı liderlerle de görüşme ayarlama çabalarının sürdüğünü ancak henüz somut bir adım atılamadığını duyurdu.

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Yedioth Ahronot'un haberine göre, ABD'li bir yetkili, "yaklaşan İsrail seçimleri nedeniyle Netanyahu'nun ABD'deki varlığının sınırlı olacağını" söyledi. İsrail Başbakanı, daha önce seçim kampanyalarında ABD'den aldığı desteği özellikle ön plana çıkarmıştı. Bu kez ABD'lilerden istediği desteği alamayan Netanyahu, BM Genel Kurulu'nun ardından ülkeyi hızlıca terk edecek.

'NETANYAHU SÜRPRİZ YAPACAK'

Netanyahu'nun konuşması İran tehdidine odaklanacak. İsrail Başbakanı'na yakın yetkililer, konuşmanın "sürprizler" içereceği bilgisini verdi. BM'deki konuşma takvimi, Netanyahu'ya İsrail'deki en önemli yayın saatlerinde vatandaşlarına hitap etme fırsatı sundu. İsrail medyası, Netanyahu'nun konuşması her şeyden önce İsrail halkına yönelik olacağını ifade etti.

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İsrail'in BM delegasyonu, geçen yıl olduğu gibi, protesto gösterileri veya çok sayıda ülkenin temsilcilerinin toplu olarak salonu terk etmesi gibi olası aksaklıklara karşı hazırlık yapıyor.