Dünya Haberleri

'İsrail Başbakanı Netanyahu'dan erken seçim talimatı' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Erken Seçim#Netanyahu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 15:14

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmaylarına erken seçim talimatı verdiği öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki bazı çıkmazlar nedeniyle erken seçim seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. 

Netanyahu'nun, Ultra-Ortodoks Yahudileri yakından ilgilendiren askerlik yasa tasarısı ve bütçe konusunda koalisyon hükümetindeki fikir ayrılıkları nedeniyle erken seçime gitmeyi hedeflediği ifade edildi.

İsrail’in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı’nda 20 Aralık'ta düzenlenen gösterilerde, Netanyahu ve hükümetini protesto eden eylemciler istifa çağrısında bulundu.

EKİMDE YAPILACAK SEÇİMLERİN ERKENE ÇEKİLMESİ TALİMATI

Haberde, Netanyahu'nun kamuoyu önünde başında olduğu hükümetin görev süresini tamamlayacağı yönünde açıklamalar yaptığı ancak kurmaylarına ekim ayında yapılacak genel seçimlerin erkene çekilmesi için gerekli çalışmalara başlanması talimatı verdiği kaydedildi.

Genel seçimlerin erkene alınarak Haziran 2026'da yapılabileceği belirtildi.

İsral'de en uzun süre görev yapan ve görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.

