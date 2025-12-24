'İsrail Başbakanı Netanyahu'dan erken seçim talimatı' iddiası

Haberin Devamı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki bazı çıkmazlar nedeniyle erken seçim seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun, Ultra-Ortodoks Yahudileri yakından ilgilendiren askerlik yasa tasarısı ve bütçe konusunda koalisyon hükümetindeki fikir ayrılıkları nedeniyle erken seçime gitmeyi hedeflediği ifade edildi.

İsrail’in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı’nda 20 Aralık'ta düzenlenen gösterilerde, Netanyahu ve hükümetini protesto eden eylemciler istifa çağrısında bulundu.

EKİMDE YAPILACAK SEÇİMLERİN ERKENE ÇEKİLMESİ TALİMATI

Haberde, Netanyahu'nun kamuoyu önünde başında olduğu hükümetin görev süresini tamamlayacağı yönünde açıklamalar yaptığı ancak kurmaylarına ekim ayında yapılacak genel seçimlerin erkene çekilmesi için gerekli çalışmalara başlanması talimatı verdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Genel seçimlerin erkene alınarak Haziran 2026'da yapılabileceği belirtildi.

İsral'de en uzun süre görev yapan ve görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.