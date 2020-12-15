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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

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