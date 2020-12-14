İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.