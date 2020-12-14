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AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı

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İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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