İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi.

Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE İLK DEFA İSRAİLLİ BİR MİLLİ SPOR TAKIMIYLA 'DOSTLUK MAÇI' OYNAYACAK

İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasından sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ilk defa İsrailli bir milli spor takımına ev sahipliği yaparak dostluk maçı oynayacağı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın habere göre, iki ülkenin milli ragbi takımları 19 Mart'ta Dubai Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İlk defa İsrailli bir milli spor takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanan BAE'nin Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Kays et-Talay, iki ülke ragbi federasyonları arasındaki stratejik vizyonun geliştirilmesi için bazı iş birlikleri yapılacağını belirtti.

Talay, bu konudaki detayların ise daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.