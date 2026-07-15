İsrail Başbakanı Netanyahu ABD yolcusu

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Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, ABD ziyareti için cumartesi gecesi İsrail'den ayrılacak.

Israel Hayom gazetesi ise İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ziyaret kapsamında Netanyahu ile Donald Trump arasında görüşme ayarlamak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünün altını çizdi.

Haberde, İsrail tarafının olası Netanyahu-Trump görüşmesinin Lindsey Graham'ın cenazesinden bir gün önce pazartesi yapılmasını beklediği aktarıldı.

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ABD'NİN İSRAİL'E BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Washington yönetiminin son dönemde İsrail'e Suriye ve Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde baskı yaptığı basına yansıyor.

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ABD'ye son resmi ziyaretini 10 Şubat'ta gerçekleştiren Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ana gündemini İran'la müzakereler ve Gazze Şeridi'ndeki planın ikinci aşaması oluşturmuştu.