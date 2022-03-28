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İsrail Başbakanı Bennett’in Covid-19 testi pozitif çıktı

#İsrail#Naftali Bennett#Koronavirüs
İsrail Başbakanı Bennett’in Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Kudüs'te bir araya geldiği İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıracak.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün Kudüs’te bir görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bennett’in ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başbakanın izolasyon sürecini evinde geçirdiği belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bennett ile bir araya gelen Blinken’ın Covid-19 testi yaptıracağını belirttiği açıklamasında, “İsrail Başbakanı Bennett’in pozitif test sonucunu öğrendikten sonra, Dışişleri Bakanı Blinken yakın temaslı olarak kabul edildi.

Blinken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) maske kullanma ve uygun testlerden de geçme dahil tüm sürecini takip edecek” ifadelerini kullandı.

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#İsrail#Naftali Bennett#Koronavirüs

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