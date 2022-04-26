İsrail Başbakanı Benett'e tehdit: Mermi yolladılar!

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İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesi ölüm tehdidi alıyor. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ve ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirilerek, Benett ve ailesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Polis, Lahav 433 adlı suç birimi ile İsrail gizli servisi Shin Bet’in tehdit mektubuyla ilgili ortak soruşturma başlattığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu tehdit mektubun Başbakanlık Konutu yerine Benett'in Raanana’da bulunan aile evine gönderildiği aktarıldı. Mektubun ne zaman gönderildiği konusunda henüz bir bilgi yokken, İsrail mahkemesi olayla ilgili yayın yasağı getirerek detayların açıklanmasını engelledi.

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"SİYASİ SÖYLEMLERİN ATEŞİNİ DÜŞÜRMELİYİZ"

Öte yandan Bennett olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların “şiddet, zorbalık veya ölüm tehditleri” düzeyine çıkmaması gerektiğini belirterek, mektubun doğası gereği siyasi olduğunu ima etti. Bennett, "Ben Başbakanım ve siyasi bir figürüm ama aynı zamanda bir koca ve babayım. Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim" ifadelerini kullanarak, "Siyasi söylemlerin ateşini düşürmeliyiz" dedi.

KOALİSYON ORTAKLARINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz da dahil olmak üzere İsrail hükümetinin koalisyon ortakları, Bennett ve ailesine gönderilen tehdit mektubunu kınadı. Lapid, mektubun "nefretin nereye varabileceğini" gösterdiğini belirterek, “Sokakta, sosyal medyada, her yerde nefret söylemiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Aşırılık yanlıları aklı başında çoğunluğu yenemeyecek” dedi. Gantz, tehditlerin "kırmızı çizgiyi aşmak" olduğunu ifade ederek, "zarftaki bir mermi tabancadan sıkılan üç kurşuna dönüşebilir" dedi.

İsrail polisi geçtiğimiz sene Benett’i tehdit ettikleri şüphesiyle bazı vatandaşları gözaltına almıştı.