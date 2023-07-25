İsrail barut fıçısı... Protestolar hız kesmiyor: Sendikalar genel grev, yedek askerler de boykot tehdidinde bulundu

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İsrail’de tartışmalı yargı reformu parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi.

Yargıtay'ın kanunları gözden geçirme veya reddetme yetkisini, parlamentodaki salt çoğunluğu geçersiz kılabilmesine yönelik düzenleme, muhalefetin boykot ettiği oylamada 64'e karşı 0 oyla kabul edildi.

Bu, mahkemelerin yetkisini kısıtlamayı amaçlayan bir dizi tartışmalı reformun ilki.

Netanyahu, düzenlemelerin hükümet organları arasında denge kurabilmek için gerekli olduğunu söylerken, muhalifler İsrail'in bir demokrasi olarak tehlikeye atılacağını düşünüyor.

Muhalifler, Netanyahu'nun koalisyonundaki milliyetçi ve aşırı dinci partilerin kontrolsüz bir güçle politikayı şekillendirebileceğinden endişeleniyor.

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Dün yapılan oylamanın Başbakan Binyamin Netanyahu için önemli bir zafer olduğu belirtiliyor.

SÜREÇ AYLARCA DEVAM EDEBİLİR

Ancak süreç henüz bitmedi ve aylarca devam edebilir.

Merkeze yakın muhalefet lideri Yair Lapid, yeni yasanın iptal edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vermeyi planlıyor.

Histadrut sendika konfederasyonu ise genel grev tehdidinde bulundu.

ASKERLERDEN BOYKOT TEHDİDİ

Yüzlerce hava kuvvetleri pilotu dahil binlerce yedek asker, değişikliklerin parlamentoda kabul edilmesi durumunda görevlerini boykot edeceğini söyledi.

Böylesine geniş çaplı bir boykotun İsrail ordusunun harekat kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğinden endişeleniliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

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İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor.

İsrail'de 4 Temmuz’da Anayasa Komisyonu yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak yasa tasarısını onaylamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getiriyor.