İsrail 'Barış Yolu' projesi için harekete geçti: BAE'ye 'gizli ziyaret' iddiası

Haberin Devamı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, 2 sene önce askıya alınan "Barış Yolu" projesini hayata geçirmek için girişimlerine yeniden başladı.

Ulaştırma Bakanı Regev'in, geçmiş ziyaretlerinden farklı olarak bu ziyaretine ilişkin basına herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekildi.

Haberde, ABD'nin bir önceki Başkanı Joe Biden döneminde ortaya atılan Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ni birbirine bağlayacak demir yolu projesi üzerine görüşmeler yapmak için İsrailli Bakan'ın BAE'ye gittiği iddia edildi.

Regev'in ziyareti sırasında BAE'nin ulusal demir yolu otoritesi "Etihad Rail" yöneticileriyle bir araya geldiği, bu toplantının Hindistan'dan ithal edilecek malların yüksek hızlı trenle BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden Hayfa Limanı'na taşımak, oradan da deniz yoluyla Avrupa ve ABD'ye dağıtmak üzere tasarlanan ve "Barış Yolu" adı verilen projenin başlatılmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev

PRENS SELMAN ABD'YE GİDİNCE GİRİŞİMLER YENİDEN BAŞLADI

İsrail'in Gazze ve diğer ülkelere saldırıları nedeniyle 2 yıldır askıya alınan projenin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretiyle eş zamanlı olarak yeniden gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, Fransız ve Türk yetkililerin, demir yolunun Suriye ve Lübnan üzerinden geçmesi teklifini ABD'ye sunduğu da iddia edildi.

BAE'nin 2 senedir Hindistan, Suudi Arabistan ve Ürdün ile proje üzerine görüşmeler yaparak ilerleme kaydettiği, güzergahın bir kısmını İsrail'in işgal ettiği işgal altındaki Batı Şeria'daki Ölü Deniz bölgesinde son bulduğu, İsrail'in projenin kuzeye taşınmasını BAE'nin ise İsrail'in güneye doğru demir yolunu uzatmasını istediği aktarıldı.

Habere göre, toplantı sırasında, İsrail demir yolları üst düzey yetkilileriyle BAE demir yolları yetkililerinin bir araya gelmesi ve ülkeler arasında özel bir idare kurulmasının kararlaştırıldığı, bu idarenin trenlerin ülkeler arasındaki geçişini yöneteceği, ayrıca taraflar arasında siyasi sorunları önlemek amacıyla Ürdün ve İsrail arasında güneydeki Ölü Deniz bölgesinden geçen bir demir yolu geçişi olasılığını da incelemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Haberin Devamı

IMEC PROJESİ

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla 2023'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)" tanıtılmıştı.

Çin'e bir meydan okuma olarak görülen IMEC'in Hindistan'dan BAE'ye uzanması, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanması öngörülmesine karşın fizibilitesi tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı projenin, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ni demir yolları, deniz yolu hatları, iletişim ve enerji boru hatları ile birbirine bağlayacak kapsamlı bir altyapı ağı oluşturmayı amaçladığı duyurulmuştu.