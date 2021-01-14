İsrail Bahreyn’e geçici diplomatik misyon şefi atadı

İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı Arapça yayın yapan resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Manama’da görevlendirilen Itay Tagner’in Bahreyn Dışişleri Bakan Vekili Abdullah Ahmed Al-Halife ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Tagner’in İsrail'in Bahreyn Krallığı'nın bölgenin güvenliğini ve refahını artırmaya katkıda bulunan bilge ve öncü politikasını takdir ettiğini ifade eden mesajını Al-Halife'ye ilettiği kaydedildi.

ABD’nin girişimleri sonucu 2020’nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.