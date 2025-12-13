×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail ateşkesi ihlal etti: Hamas'a saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Saldırı
İsrail ateşkesi ihlal etti: Hamasa saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 17:43

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Haberin Devamı

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas’ın “kilit” isimlerinden birinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kiinin Hamas’ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad’ın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

 

​​​​​​​GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Haberin Devamı

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gözden KaçmasınTrump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğudaki gerilim tırmandı F-16lar vurdu... Sınırlar kapandıTrump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğu'daki gerilim tırmandı! F-16'lar vurdu... Sınırlar kapandıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSuriyede peş peşe saldırılar: Ordu ve ABD askerleri hedef alındıSuriye'de peş peşe saldırılar: Ordu ve ABD askerleri hedef alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!