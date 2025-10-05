×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail ateşkese rağmen durmadı: Son 24 saatte 65 Filistinli öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#İsrail Saldırıları#Filistin
İsrail ateşkese rağmen durmadı: Son 24 saatte 65 Filistinli öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 14:26

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139'a çıktı.

Haberin Devamı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 65 ölü ve 153 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 549 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 605'e, yaralananların sayısının da 19 bin 124'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 139'a, yaralıların sayısının 169 bin 583'e yükseldiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Gözden KaçmasınHusilerden İsraile füze saldırısıHusilerden İsrail'e füze saldırısıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABDli sunucu Gazzeli çocukların öldürülmesiyle dalga geçti: Özür dilemeyi de beceremediABD'li sunucu Gazzeli çocukların öldürülmesiyle dalga geçti: Özür dilemeyi de beceremediHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHamas barışı kabul etti: İsrail saldırıları durmadı Askerler insani yardım bekleyen sivillere ateş açtıHamas barışı kabul etti: İsrail saldırıları durmadı! Askerler insani yardım bekleyen sivillere ateş açtıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#İsrail Saldırıları#Filistin

BAKMADAN GEÇME!