İsrail askerlerinden kan donduran itiraf: Gazze'de sivilleri kasten öldürdük

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 70 bine yaklaşırken, Lübnan medyası Al Mayadeen’in aktardığı habere göre bazı İsrail askerleri, Gazze’de sivillere kasıtlı ateş ettiklerini itiraf etti.

“SAHADA YASAL PROSEDÜR KALMADI”

Askerlerin ifadelerine göre Gazze’de tam bir kaos yaşanıyor ve yasal kurallar fiilen uygulanmıyor. Görgü tanıkları, sivillerin İsrailli subayların keyfi kararları nedeniyle ayrım gözetilmeksizin öldürüldüğünü bildiriyor.

Tank komutanı Daniel, Al Mayadeen'in aktardığı belgeselde şunları söyledi:

“Kısıtlama olmadan ateş etmek istiyorsanız, edebilirsiniz.”

Bazı askerler kimliklerinin gizli tutulmasını isterken, bazıları açıkça konuştu. Hepsi, sivillere ilişkin resmi davranış kurallarının sahada büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti.

“SİVİLLER İNSAN KALKANI OLARAK KULLANILDI” İDDİASI

Tanıklıklara göre İsrail güçleri, resmi açıklamaların aksine zaman zaman sivilleri “insan kalkanı” olarak gördü veya öyle muamele etti. Askerler, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından kurulan bazı gıda dağıtım noktalarında yardım almak için koşan sivillere haksız yere ateş açıldığını anlattı.

“ARAÇ, NİYET VE YETENEK” KURALI UYGULANMIYOR

Zırhlı birliklerde görevli Yüzbaşı Yotam Felek, orduda öğretilen “araç, niyet ve yetenek” ilkesinin Gazze’de uygulanmadığını şöyle aktardı:

“Gazze’de ‘araç, niyet ve yetenek’ diye bir şey yok. Hiçbir asker bu ifadeyi kullanmaz. Sadece izinsiz giriş şüphesi yeterlidir. 20–40 yaş arasındaki bir erkek hedef sayılır.”

KEYFİ HEDEF SEÇİMİ: “DÜŞMAN” TANIMI BELİRSİZLEŞTİ

Kendini "Eli” olarak tanıtan bir asker, sahada “düşman” tanımının tamamen keyfi hale geldiğini şu sözlerle anlattı:

“Çok hızlı yürürlerse şüpheli olurlar. Çok yavaş yürürlerse de şüpheli olurlar. Üç kişi yürüyor ve biri geride kalıyorsa, bu ‘ikiye bir piyade düzenidir’ denir.”

Eli, bir subayın “güvenli” sayılan bir binanın vurulması emrini verdiğini ve çatıda çamaşır asan bir kişinin gözcü sanılarak öldürüldüğünü de örnekledi:

“Bir adam çatıda çamaşırlarını asıyordu. Subay onu gözcü sandı. Oysa elinde dürbün ya da silah yoktu. En yakın asker 600–700 metre uzaktaydı. Tank ateş açtı, binanın yarısı yıkıldı. Birçok kişi öldü ve yaralandı.”

DİNÎ SÖYLEM VE AŞIRI GÖRÜŞLER

Belgeselde, ordudaki bazı hahamların aşırı söylemlerinin askerleri etkilediği iddia edildi. Binbaşı Neta Kasbin, bir tugay hahamının kendisine şunları söylediğini aktardı:

“Siviller dahil hepsinden intikam almalıyız, ayrım yapmamalıyız.”

500 günden fazla Gazze’de görev yapan Haham Abraham Zarif ise ordunun davranışını değiştirdiklerini savunarak şunları söyledi:

“İsrail ordusu Gazze Şeridi’ni yok etmek için yüzbinlerce şekel yatırım yapıyor. Biz bütün ordunun davranışını değiştirdik.”