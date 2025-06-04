İsrail askerleri sivilleri taradı: Yardım kuyruğunda katliam

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir gıda dağıtım alanı yakınında sivillere ateş açtı. 27 Filistinli hayatını kaybederken, en az 90 kişi yaralandı.

İSRAİL’İN BAHANESİ

Al Arabiya’nın haberine göre, İsrail ordusu “siviller yardım dağıtımında durması gereken alanı ihlal ettiği için” ateş açıldığını belirtti. ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı, çoğu çatışmalardan dolayı yerlerinden edilen Gazze nüfusu için geçtiğimiz hafta ilk dağıtım yerlerini açmış, vakıf Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları tarafından, bağımsızlık ve insani ilkelere uymadığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

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ABD: BİZ FONLAMIYORUZ

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze İnsanı Yardım Vakfı (GHF) adlı girişimin şu ana kadar Gazze’de 7 milyon öğün yemek dağıttığını, GHF’nin “bağımsız bir organizasyon” olduğunu ve ABD’nin finansman sağlamadığını savundu.

İLK KEZ OLMUYOR

Yardım dağıtımlarının başladığı geçtiğimiz haftadan bu yana sivillere yönelik saldırı haberleri hız kesmiyor. Yardım malzemesi almak için kalabalıklar arasında umutsuzca bekleyen savaş yorgunu Filistinliler, özellikle dağıtımların yapıldığı Refah kentinde İsrail tarafından bizzat saldırıya uğruyor. Yine pazar günü yardım sırasında bekleyen en az 31 Filistinli öldürülmüş, onlarcası da yaralanmıştı. Önceki gün de üç Filistinli İsrail’in ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu yardım için toplanan sivilleri hedef aldığını reddetmiş, ölümlerle ilgili haberleri Hamas’ın “uydurması” şeklinde öne sürmüştü.

FİLOYA MÜDAHALE HAZIRLIĞI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’ye yardım götürme amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) gemisine müdahale için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

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GÖREVDEYKEN BÖYLE DEMİYORDU... MİLLER: SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

İsrail’e verdiği kesintisiz destek dolayısıyla eleştirilere maruz kalan eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yapan Matthew Miller, İngiliz Sky News’ta bir programda ABD’nin İsrail politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Miller, İsrail’in Gazze savaşına ilişkin, “Bunun bir soykırım olduğunu düşünmüyorum ancak İsrail’in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir. Şimdi geriye dönüp baktığımda, kendime her zaman soracağım bir soru var. Binlerce Filistinli masum sivil öldürüldü. İsrail hükümetini ateşkes kabul etmeye zorlamak için yapabileceğimiz daha fazla şey var mıydı? Muhtemelen bazı zamanlar vardı” dedi. Görevdeyken tersine açıklamalar yapmasıyla ilgili de, “Görevdeyken ABD hükümetinin analiz sonucunda vardığı kanıyı paylaşmak zorundasınız ve hükümet savaş suçu olduğu sonucuna varmamıştı” ifadelerini kullandı.