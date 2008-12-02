İsrail askerleri Filistinli bir genci öldürdü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail askerlerince vurularak öldürüldü.

Görgü tanıklarının verdikleri bilgiye göre, dün Balata mülteci kampına giren askerler, Muhammed Ebu Darah adlı Filistinliyi öldürdü. Filistinli gencin El Aksa Şehitleri Tugayları üyesi olduğu belirtildi.



İsrail ordusu ise gencin askerlerce gözaltına alınmaya direndiği için bacaklarından vurulduğunu ve daha sonra aldığı yaralardan öldüğünü iddia etti.



Filistinli yetkililer, Ebu Darah'ın diğer El Aksa Şehitleri Tugayı üyeleri gibi aftan yararlandığını hatırlatarak İsrail'i affı ihlal etmekle suçladı.

