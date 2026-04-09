İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu başından vurdu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Askerler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı. Olayda başından ağır yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Netanyahu hükümetinin, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltaladığı ve işgal politikalarını daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.