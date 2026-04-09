İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu başından vurdu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Filistin#Batı Şeria
İsrail askerleri, Batı Şeriada bir çocuğu başından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 20:40

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyine düzenlediği baskında bir çocuk başından ağır şekilde yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Askerler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı. Olayda başından ağır yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Netanyahu hükümetinin, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltaladığı ve işgal politikalarını daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

#İsrail#Filistin#Batı Şeria

BAKMADAN GEÇME!