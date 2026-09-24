İsrail askerleri 10 yaşındaki Rital'e saldırdı: Gazze'de soykırım şiddetlendi

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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail saldırısında ağır yaralanan 10 yaşındaki Rital Ahmed Muhammed el-Belbisi, omuriliğindeki hasar nedeniyle felç kaldı. Ailesiyle birlikte saldırı altındaki bölgelerden kaçarken İsrail ordusunun ateşine maruz kalan küçük kız, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen okula gidemiyor. Deyr Belah'taki bir hastanede kısıtlı imkanlarla tedavi gören Belbisi'nin durumu, Gazze'deki insani krizin çocuklar üzerindeki ağır etkisini gözler önüne serdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Gazze'nin çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici temerküz kampı olduğunu" vurgulayarak, "Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak, bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım: Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir... Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Batı Şeria’da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs’te Müslüman ve Hıristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var." açıklamasını yapmıştı.

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Erdoğan'ın salı günü gerçekleştirdiği konuşmanın ardından İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını tırmandırdı. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zehra beldesinde açtığı ateş sonucu 33 yaşındaki Muhenned Hasan Ebu Medyen'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Medyen'in cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilirken, Bureyc Mülteci Kampı'nda yaralanan bir Filistinli de El-Avde Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçlar ile insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin doğusuna, savaş gemilerinin ise kentin orta ve kuzey kesimlerindeki sahil şeridine ateş açtığını belirtti.

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Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaralanan çocuklar için Avustralya'daki yardım kuruluşlarınca gönderilen 900'den fazla tekerlekli sandalyenin, İsrail'in yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık bir yıldır Ürdün'deki depolarda beklediği kaydedildi.

10 YAŞINDAKİ RİTAL FELÇ OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında açtığı ateş sonucu omuriliğinden yaralanan 10 yaşındaki Rital Ahmed Muhammed el-Belbisi, felç oldu.

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Ailesiyle göç ederken saldırıya uğrayan küçük kız, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okula gitmesi gerekirken yatağa mahkum oldu. Belbisi, kısıtlı imkanlarla Deyr Belah'taki bir hastanede tedavi görüyor.

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EZ-ZEHRA'DA SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zehra beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 33 yaşındaki Muhenned Hasan Ebu Medyen vuruldu. Yaşamını yitiren Medyen'in cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

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Öte yandan, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri tarafından vurularak yaralanan bir Filistinli de tedavi edilmek üzere El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçlar ile insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin doğusuna, savaş gemilerinin ise kentin orta ve kuzey kesimlerindeki sahil şeridine ateş açtığını belirtti.

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KUZEYDE GENİŞ ÇAPLI YIKIM

Kaynaklar, kentin kuzeyinde ise İsrail ordusunun Filistinlilere ait evleri hedef alarak geniş çaplı yıkım gerçekleştirdiğini, bölgedeki patlama seslerinin kentin birçok noktasından duyulduğunu kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

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İsrail'in saldırıları, can kayıplarının yanı sıra Gazze'deki konutların, altyapının ve temel hizmet tesislerinin yüzde 90'ını tamamen yerle bir etti.

YARALI ÇOCUKLARA 1 YILDIR YARDIM BEKLETİLİYOR

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler merkezli Kids on Wheels Alliance tarafından bağışlanan iki parti tekerlekli sandalye Şubat 2025'te, Batı Avustralya merkezli Wheelchairs for Kids tarafından gönderilen üçüncü parti ise Ekim 2025'te Ürdün'e ulaştı. Ancak aradan geçen süreye rağmen tekerlekli sandalyeler, Gazze'de hareket kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlanan çocuklara ulaştırılamadı ve Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşunun (JHCO) depolarında bekletildi.

JHCO'nun Şubat 2025'te tekerlekli sandalyelerin Gazze'ye gönderilecek yardım konvoyuna dahil edilmesi için başvuruda bulunduğu, ancak İsrail'in Gazze'deki insani yardımların koordinasyonundan sorumlu Koordinatörlüğü (COGAT) tarafından başvurunun reddedildiği aktarıldı.

ABC'ye göre COGAT, başvurunun reddedilme gerekçesi olarak söz konusu konvoya "tıbbi ekipman ve ilaçların dahil edilmesine onay verilmemesini" gösterdi. Başvurunun 19 aydır "beklemede" statüsünde tutulduğu ve bu nedenle yeni bir başvuru yapılamadığı belirtildi. İsrailli bir hükümet kaynağı ABC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in tekerlekli sandalyelerin Gazze'ye girişini engellemediğini savundu. COGAT ise ABC'nin sevkiyatın durumuna ilişkin yönelttiği sorulara doğrudan yanıt vermedi.

İSRAİL SALDIRILARI ARTTI

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Atara beldesine saldırarak Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi ve duvarlara ırkçı ifadeler yazdı.

Atara beldesi, Filistinlilerin evlerinin yakınlarına gaspçı İsraillilerin kaçak yerleşim yeri kurmasının ardından saldırılara maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilerin evlerinin ve yapılarının yıkılmasını, camilerin kundaklanmasını, tarım arazilerinin tahrip edilmesini, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesini ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri içeriyor.