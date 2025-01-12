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İsrail askeri vurmuştu: AA muhabiri gözyaşlarıyla uğurlandı

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#Anadolu Ajansı#Said Ebu Nebhan#Muhabir
İsrail askeri vurmuştu: AA muhabiri gözyaşlarıyla uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Anadolu Ajansı’nın önceki gün haber takibi sırasında İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonrasında hayatını kaybeden serbest kameraman Said Ebu Nebhan dün toprağa verildi.

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Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı’nda haber takibine gitmişti.

İsrail askeri vurmuştu: AA muhabiri gözyaşlarıyla uğurlandı

İsrail ordusu, çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı. Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nebhan’ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

İsrail askeri vurmuştu: AA muhabiri gözyaşlarıyla uğurlandı

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BİR ÇOCUK BABASIYDI

Yere düşen Ebu Nebhan birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

İsrail askeri vurmuştu: AA muhabiri gözyaşlarıyla uğurlandı

Dün Nuseyrat’taki Al-Awda Hastanesi önünde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlanan Nebhan 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu. Filistinli basın kuruluşları, Nebhan’ın öldürülmesini kınadı.

 

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#Anadolu Ajansı#Said Ebu Nebhan#Muhabir

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