İsrail askeri vurmuştu: AA muhabiri gözyaşlarıyla uğurlandı

Haberin Devamı

HABER TAKİP EDİYORDU

Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı’nda haber takibine gitmişti.

İsrail ordusu, çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı. Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nebhan’ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

Haberin Devamı

BİR ÇOCUK BABASIYDI

Yere düşen Ebu Nebhan birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

Dün Nuseyrat’taki Al-Awda Hastanesi önünde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlanan Nebhan 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu. Filistinli basın kuruluşları, Nebhan’ın öldürülmesini kınadı.