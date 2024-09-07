İsrail askeri Türk aktivisti öldürdü: Gönüllü olarak Batı Şeria’daydı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk barış aktivisti hayatını kaybetti. ABD pasaportu da bulunan Antalya doğumlu 26 yaşındaki Eygi’nin Nablus kentinin güneyindeki Beyta kasabasında yerleşimci suçlarına karşı her hafta rutin olarak düzenlenen barışçıl bir protestoya katıldığı, gösteri sırasında İsrailli bir keskin nişancı tarafından hedef alındığı aktarıldı.

KESKİN NİŞANCI VURDU

Başından vurulan Eygi Nablus’taki Rafidiye Hastanesi’ne kaldırılırken, hastanenin Başhekimi Fuad Nafia, ellerinden geleni yaptıklarını ama Eygi’yi yaşama döndüremedikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Filistin medyasına konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin protestoculara gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiklerini; Eygi’nin keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak başından hedef alındığını, 18 yaşında bir Filistinlinin de bacağından gerçek mermiyle vurulduğunu anlattı.

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FİLİSTİNLİLER İÇİN ORADAYDI

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin haklarını savunan Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) adlı sivil toplum örgütünde Filistinli çiftçileri işgal ve yerleşimcilerin ihlallerinden korumak için ‘Faz3a’ kampanyasında gönüllü olarak çalışan Eygi’nin henüz salı günü Filistin’e ulaştığı, ISM’nin İsrail tarafından öldürülen üçüncü barış aktivisti olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki ABD’li aktivist Rachel Corrie, 2003’te Filistinlilerin evlerini yıkmaya çalışan buldozerler tarafından ezilerek öldürülmüş, olay dünya kamuoyunda büyük ses getirmişti.

TEPKİLER

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elim olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında başından mermiyle vurulan 26 yaşındaki evladımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail’in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin’e yapılan zulmü lanetliyoruz” dedi.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi’ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir” sözlerini kaydetti.

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- Dışişleri Bakanlığı Eygi’nin ölümüyle ilgili kısa süre sonra yazılı açıklama yayınladı. “Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz” denilen açıklamada, “İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

- ABD Başkanı Joe Biden, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak ekibiyle bir görüşme yaptığını ve detaylı bilgilerin kendisine iletilmesinin ardından bir değerlendirme yapabileceğini belirtti. ABD Başkanı, “Bu konuda sizin için daha fazla detay elimde olacak ancak henüz bu bilgilere sahip değilim. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var” şeklinde konuştu.

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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu trajik kayıptan dolayı çok üzgünüz. Şu anda en önemli şey gerçeklere ulaşmak ki biz de bunu yapıyoruz, atacağımız herhangi bir adım gerçeklere bağlı olacaktır. Daha fazla bilgi aldığımızda bunları paylaşacağız ve gerektiği gibi bu bilgilere göre davranacağız” değerlendirmesini yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili çok üzgün olduklarını ve İsrail’den soruşturma talep ettiklerini söyledi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric de olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istediğini dile getirdi.

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- ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib de X hesabından, Blinken’a çağrıda bulundu. Blinken’ı etiketleyen Tlaib, paylaşımında, “Hayatları kurtarmak için bir şey yapın” yorumunu yaptı. Diğer yandan Hamas saldırıyı kınadığı açıklamasında, “Bu eylemler, sistematik ve süregelen eylemlerdir. Hem işgal güçleri hem de yerleşimciler tarafından işlenmektedir” dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı da genç kadının İsrail askerlerince öldürülmesinin İsrailli politikacıların direktiflerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLDİ... CENİN’DE KAN VE GÖZYAŞI KALDI

Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik 10 gündür devam ettiği işgal ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak geri çekildi. İsrail birliklerinin bölgeden çekildiği yönünde gelen haberlere rağmen İsrail ordusu ise Cenin’de ‘terörle’ mücadele faaliyeti yürütüldüğünü belirtirken çekilmeyi teyit etmedi. İsrail ordusunun Cenin, Tulkarem ve Al-Faraa mülteci kampındaki direnişçileri hedef aldığını öne sürdüğü operasyonun, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana İsrail’in Batı Şeria’da gerçekleştirdiği en büyük operasyon olduğu belirtildi. İsrail, 28 Ağustos’ta Cenin, Tulkarem ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, “Yaz Kampları” adını verdiği, 2’nci İntifada’nın yaşandığı 2002’den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu bölgeye buldozerlerle girerek yollarda ve altyapıda büyük hasara neden oldu. Su, elektrik ve iletişim hatları kesildi. Birçok bina ciddi oranda tahrip oldu. Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı’nın (UNRWA) Batı Şeria halkı için “en ölümcül hafta” olarak nitelendirdiği operasyon boyunca Cenin’de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas’ta 8, Tulkarem’de 7, El Halil’de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti. Halihazırda şartların zaten kötü olduğu, 1948’de İsrail’in kurulması ile sonuçlanan savaş sırasında evlerini terk eden Filistinlilerin barınması için inşa edilmiş bir mülteci kampı olan Cenin’de operasyon nedeniyle su ve elektrik hizmetleri de sekteye uğradı.

GAZZE’DE ANLAŞMA İÇİN BLİNKEN’DAN YENİ TEKLİF İMASI

Haiti’ye düzenlediği resmi ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de Philadelphi Koridoru sebebiyle tıkanan müzakerelerle ilgili taraflara yeni bir teklif sunacaklarını belirtti. Blinken, “Önümüzdeki günlerde arabulucular ABD, Mısır ve Katar olarak, çözülmemiş sorunların tam olarak nasıl çözüleceğine dair düşüncelerimizi paylaşacağız ve ardından tarafların evet veya hayır demesini isteyeceğiz” diye konuştu.

RİYAD-TEL AVİV HATTINDA ŞANS VAR

Beyaz Saray’dan daha önce yapılan “görüşmelerde yüzde 90 anlaşma sağlandı” ifadesini tekrar eden ABD’li bakan, hâlâ çözüm bekleyen birkaç meselenin kaldığını dile getirdi. Blinken, Gazze Şeridi’nde imzalanacak muhtemel bir anlaşma ve İsrail’in Filistin devletine giden bir yolu açmasıyla, birkaç ay içerisinde; ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresi dolmadan önce İsrail-Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasının mümkün olduğunu da ileri sürdü.

MISIRLI KOMUTAN SINIRDAYDI

Öte yandan Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife, önceki gün Gazze Şeridi sınırındaki önlemleri denetledi. Ziyaret, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru’nda varlıklarını sürdüreceklerini ve sınır bölgesinin Hamas için asla bir can simidi olarak kullanılamayacağını dile getirmesinin ardından gerçekleşti.