İsrail, askeri tesislerin vurulduğunu reddetmişti: Radar verileri gerçeği ortaya çıkardı

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Uydu radar verileri, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında, aralarında bir hava üssü ve istihbarat toplama merkezinin de bulunduğu 5 askeri tesisin doğrudan vurulduğunu gösterdi. Savaş bölgelerinde bomba hasarının belirlendiği uydu radar verileri, Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesiyle paylaşıldı.

Verilere göre İran, İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerinde yer alan hava üssü, istihbarat merkezi ve lojistik tesis dahil en az 5 askeri hedefi altı füzeyle vurdu. Bu saldırılar, İsrail makamları tarafından kamuoyuna açıklanmadı.

The Telegraph'ın analizine göre, İran füzelerinin büyük çoğunluğu durdurulmuş olsa da saldırıların ilk 8 günü hedeflerine isabet eden füze oranı giderek arttı. Karşılıklı saldırıların yedinci gününden itibaren İran tarafından fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sı İsrail'in hava savunma sistemini delerek hedeflerine ulaştı.

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İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinde Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve Aşdod'un aralarında olduğu şehirler vurulmuştu. İsrail, İran'ın füze saldırılarını büyük oranda engellediğini iddia etmişti.

HAMANEY İSRAİL ÜSLERİNİN VURULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

26 Haziran'da devlet televizyonuna açıklama yapan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 12 gün süren savaşta İran'ın kazandığını ve ABD ile İsrail'in kaybettiğini öne sürmüştü. ABD'nin İsrail savaşta "ezildiği" için çatışmaya müdahil olduğunu belirten Hamaney, Beyaz Saray'ın savaşta "hiçbir şey başaramadığını" kaydetmişti. İran'ın dini lideri, İsrail'e ait askeri hedefleri başarıyla vurduklarını söyleyerek, misilleme saldırılarıyla ABD'nin "yüzüne tokat attıklarını" dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt veren Hamaney, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Silahlı Kuvvetlerimiz onların birkaç katmandan oluşan Demir Kubbe'sinden füzelerimizi geçirdi ve onların şehirleri ile askeri hedefleri silahlarımızla darmadağın ettik. Siyonist rejim şunu bilsin ki İran'a saldırı onlara ağır bedel ödetir. Bu gerçekleşti. ABD rejimi savaşa girmezse Siyonist rejimin komple imha edileceğini hissetti. ABD savaşa girdi ama hiçbir kazanımı olmadı."

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İsrail hükümeti, askeri tesislere yönelik misillemelere ilişkin basına sansür uygulamıştı. Tesislerden saldırıların ardından görüntü alınmasına izin vermeyen İsrailli yetkililer, saldırıların rapor edilmesine de izin vermemişti. Batılı kaynaklar, sansür ve engellemeleri savaşın ardından duyurmuştu.

12 GÜN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

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ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.