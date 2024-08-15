İsrail askeri Gazzelileri canlı kalkan yapıyor

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İsrailli Haaretz gazetesinin araştırmasına göre, İsrailli askerler Gazze Şeridi’nde tünelleri ve binaları ararken tuzak ihtimaline karşı Filistinli sivilleri önden gönderiyor.

‘ÇAVUŞ’ DİYORLAR

Askerler, İsrail ordusu üniformaları giydirdikleri ve ellerini kelepçeledikleri, çoğunlukla genç erkek Filistinlileri, tünellere ve binalara kendilerinden önce sokuyor. Bu Filistinlilere kendi aralarında Türkçeden Arapça ve İbraniceye geçen “çavuş” kelimesiyle hitap ediyorlar. Herhangi bir gerekçe olmadan tutuklanan sivillere, canlı kalkan olarak ölmemeleri durumunda serbest bırakılacakları söyleniyor. Gazeteye konuşan İsrailli askerler, uygulamadan Genelkurmay Başkanı Harzi Halevi’ye kadar tüm emir-komuta zincirinin haberdar olduğunu belirtti. Askerlerden biri, “Bize askerlerimizin ölmesindense Filistinlilerin bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler” şeklinde konuştu. Haberin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Hamas, uygulamanın İsrail’in savaş suçu işlediğinin kanıtı olduğunu kaydetti. Açıklamada konuya ilişkin kanıtların, İsrail’in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılandığı soykırım davasındaki dosyaya dahil edilmesi talep edildi. Bu arada ABD’den yapılan açıklamada, “İsrail’in derhal ve şeffaf şekilde bu iddiaları soruşturması gerektiği” belirtildi.