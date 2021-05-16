İsrail, AP ve Al Jazeera ofislerinin binasını yerle bir etti

Yazılı açıklama yapan Al Jazeera, İsrail’in saldırısını kınayarak uluslararası topluma gazetecilerin korunması çağrısında bulundu. Açıklamada, “İsrail’in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir” ifadeleri kullanıldı.

‘DEHŞETE DÜŞTÜK’

AP CEO’su Gary Pruitt de saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Pruitt açıklamasında, “AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük” ifadesini kullandı. Pruitt saldırının “son derece rahatsız edici bir gelişme” diye nitelerken, binadaki gazetecilerin kıl payıyla tahliye edilebildiğini aktardı.



10 DAKİKA VERMEDİLER

Al Jazeera, binanın sahibi Cevad Mehdi ile İsrail istihbaratından adı açıklanmayan bir subay arasındaki telefon görüşmesini yayınladı. Görüşmede İsrailli subayın, gazetecilerin ekipmanlarını alması için 10 dakika daha süre talep eden Mehdi’ye, “Hiç kimsenin binaya dönmesine izin verilmeyecek, zaten 1 saat süreniz vardı” dediği duyuluyor.

ALTUN: İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştığı mesajla İsrail’in AP ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binaya hava saldırısını kınadı. Altun mesajında şu ifadeleri kullandı: “İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum.”

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