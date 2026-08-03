İsrail anlaşmadan haberdar değil gibi: Gazze’ye saldırılar durmadı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İsrail, cumartesi günü Gazze’nin orta kesimindeki tıbbi malzeme deposuna düzenlediği saldırı ile depoyu tamamen yıktı. Saldırı, yaklaşık 20 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir krater oluştururken, dün de Gazze genelindeki saldırılarda en az 8 Filistinli öldü. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı’na göre Deyr el-Belah’ın güneyinde bir apartmana düzenlenen İsrail helikopter saldırısında iki, Han Yunus’ta üç, Gazze kentinin Eski Şehir bölgesinde ise bir kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Trump’ın Barış Kurulu’nun cuma günü yayımladığı, geçen yıl varılan Gazze ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik 15 maddelik yol haritasının ardından gerçekleşti. Trump’ın duyurusunun ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan açıklama gelmezken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir planı kabul edilemez olarak nitelendirerek Hamas liderlerine yönelik operasyonların sürdürülmesini istedi. Hamas ise silahlarını ancak İsrail’in askeri operasyonlarını durdurması ve geçen yılki anlaşma doğrultusunda Gazze’den çekilmesi halinde depoya kaldıracağını açıkladı.

Haberin Devamı

İSRAİL LOBİSİ ABD ÖN SEÇİMLERİNDE KESENİN AĞZINI AÇTI

İSRAİL lobisinin Amerikan siyasetindeki etkisinin git gide daha kuvvetli biçimde tartışılmaya açıldığı bir dönemde, ABD’deki en büyük İsrail lobisi olan AIPAC, Demokrat Parti’nin yarın yapılacak Michighan ve Missouri 1. Bölge ön seçimleri için kesenin ağzını açtı. Michigan’da İsrail’i sert biçimde eleştiren ilerici aday Abdul El-Sayed’in, İsrail yanlısı Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens’ı yenmesini engellemek için 30 milyon dolar harcadı. AIPAC, Missouri’de ise İsrail’i eleştiren eski Temsilciler Meclisi üyesi Cori Bush’un Kongre’ye dönüşünü engellemek amacıyla 2 milyon dolarlık bir kampanya yürütüyor. Yarınki ön seçimler, İsrail yanlısı Demokratlar açısından kritik dönüm noktası ve partinin İsrail’e verdiği geleneksel desteğin geleceğine ilişkin referandum olarak görülüyor. AIPAC’in desteklediği Haley Stevens ile Wesley Bell’in kaybetmesi halinde bazı Yahudi Demokratlar bunun parti içindeki güç dengesini kalıcı biçimde değiştirebileceğinden endişe ediyor. Haziran ayında yayımlanan bir kamuoyu yoklamasına göre Demokrat seçmenlerin yüzde 60’ı partinin İsrail’i gereğinden fazla desteklediği görüşünde.

Haberin Devamı

SARA NETANYAHU’DAN ÇALIŞANLARINA HAKARET VE ŞİDDET İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu ağır suçlamalarla karşı karşıya. Batı Kudüs’teki başbakanlık konutunda çalışan eski bir personel, İsrail merkezli Kanal 12’ye verdiği özel röportajda yaşadıklarını anlattı. “Y” kod adlı çalışan, Sara Netanyahu’nun Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi) ve yabancı personele karşı ayrımcı tavır sergilediğini, “ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını” öne sürdü. Sara Netanyahu’nun Afrikalı bir kadın çalışana da açıkça ayrımcılık yaptığını dile getiren Y, Afrikalı çalışanın, konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve kendisi için hazırlanan giysileri giymeye zorlandığını anlattı. Y, Sara Netanyahu’nun su molası vermesine dahi izin vermediği Afrikalı çalışana son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi talimatını diğer personele ilettiğini aktardı. Eski çalışan, Sara Netanyahu’nun temizlikten memnun kalmadığı bahanesiyle kendisini üç kez sert şekilde ittiğini belirtti. İleri derecede otizmli bir çocuğu olduğunu dile getiren Y, Sara Netanyahu’nun kendisine hitaben, “Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin” diyerek hakaret ettiğini anlattı. Y kod adlı çalışan, Netanyahu çiftinin oğlu Yair Netanyahu’nun da çarşaflarının yıkanmadığı bahanesiyle kendisini ittiğini anlattı.

Haberin Devamı