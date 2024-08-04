İsrail alarmda Pentagon takviye yolluyor: İran’ın hedefi Tel Aviv ve Hayfa

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tüm dünya İran’ın İsrail’e vereceği cevaba kilitlendi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığı ile bilinen Kayhan gazetesi, dünkü manşetinde İsrail’i hedef alacak operasyona dair iddialara yer verdi. Manşette ‘Haniye’nin kanının intikamını almak için geri sayım’ başlığı kullanılırken haberde, yeni operasyonun öncekinin aksine Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail’in derinliklerindeki bölgeleri, stratejik merkezleri ve Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin sivil konutlarını hedef alacağı öne sürüldü. Ayrıca Hint Okyanusu’ndan Akdeniz’e seyahat eden İsrail’e ait gemilerin ve İsrail’in ekonomik hedeflerinin de ağır saldırılara hedef olacağı belirtildi.

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UZUN MENZİLLİ FÜZELER

Haberde, Tahran’ın İsrail’e karşı düzenleyeceği misilleme operasyonunda uzun menzilli ve hassas güdümlü füzeler ile insansız hava araçlarının kesinlikle masadaki seçenekler arasında yer alacağı dile getirilirken İsrail’e stratejik zarar vermenin yanı sıra acı verici insan kayıplarının da hedeflendiği öne sürüldü.

HAMANEY’DEN MESAJ

İran dini lideri Ali Hamaney, önceki gün gece saatlerinde 2023 yılı sonlarında yaptığı “Siyonist rejim gidici” paylaşımını profiline sabitledi. Hamaney’in bu adımı, özellikle sosyal medyada gün boyu dillendirilen İran’ın İsrail’e saldırıda bulunmasının an meselesi olduğu iddiasını güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı.

İSRAİL’DE YÜKSEK ALARM

İran’ın ardı arkası kesilmeyen tehditlerine cevap ise ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan geldi. Yapılan açıklamada, İran ve Hamas’a karşı olarak İsrail’in savunmasını güçlendirmek için Ortadoğu’ya daha çok savaş uçağı ve savaş gemisi gönderileceği aktarıldı. Öte yandan İsrail hükümeti de harekete geçmiş durumda. İletişim ağlarında aksama yaşanabilme ihtimalinin göz önüne alınarak bakanlara uydu telefonu tahsis edildiği duyuruldu.

ORTADOĞU’DAN KAÇIŞ

Birçok ülke İran’ın muhtemel cevabı dolayısıyla İran ve Lübnan’a dair peş peşe açıklamalar yayınladı. Fransa vatandaşlarına en kısa sürede İran’ı terk etmeleri çağrısında bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Beyrut Büyükelçiliği’ni başka bir yere taşımayı planlandıklarını belirterek, elçilik personeline de Beyrut’tan Kıbrıs’a gitmeleri talimatını verdiklerini söyledi. ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya’ya ait hava yolu firmaları, güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan’a uçuşları askıya aldıklarını açıkladı.

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ABD ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ve vekil güçlerinin İsrail’e karşı yapması beklenen misillemesinden ötürü bölgeye takviye balistik füze savunma sistemleri, savaş gemileri ve savaş uçakları gönderileceğini duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh tarafından cuma akşamı yapılan açıklamada, bölgede gerilimin tırmanmasını azaltmak için adımlar atmaya devam edildiği belirtildi. Bu sebeple ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bir dizi takviye güç emri verdiğini belirten Singh, uzun bir süredir Ortadoğu’da bulunan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve beraberindeki taşıyıcı grubunun yerine USS Abraham Lincoln Taşıyıcı Taarruz Grubunun geleceğini söyledi.

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TAKVİYE GEMİ VE UÇAKLAR

Ayrıca buna ek olarak Bakan Austin’in, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve Ortadoğu’dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bölgelerine takviye savaş gemileri gönderilmesine yönelik emir verdiğini belirtti. Bu savaş gemilerinin balistik füze savunma yeteneğine sahip kruvazörler ve muhripler olduğu belirtildi. Öte yandan Pentagon, takviye karadan havaya balistik füze savunması için de ek konuşlandırmalar yapılacağını söyledi. Açıklamada, ABD’nin ve İsrail’in hava savunma yeteneğini daha da güçlendirmek için Ortadoğu’ya ek bir savaş uçağı filosunun konuşlandırılmasının emredildiği de belirtildi.

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GALLANT’A SÖZ VERDİ

Cuma günü İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yapan Austin, ABD’nin İsrail’in güvenliğine sarsılmaz desteğini yinelerken İsrail’i savunma sözü verdi.

Bilgi notu: 1 Nisan 2024’te İsrail, İran’ın Şam’daki Büyükelçiliği’ni vurmuş Tahran, 15 Nisan’da İsrail’e 300’den fazla İHA ve seyir füzesiyle misillemede bulunmuştu. ABD ve İngiliz askeri güçleri bunların büyük bir kısmını İsrail’e varmadan imha etmiş, ciddi bir hasar yaşanmamıştı.